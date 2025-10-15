  • Megjelenítés
Tömegesen indulnak Németországba az ukrán fiatalok
Globál

Tömegesen indulnak Németországba az ukrán fiatalok

MTI
Az Ukrajna által augusztusban feloldott utazási tilalom óta tízszeresére nőtt azoknak a fiatal ukrán férfiaknak a száma, akik Németországban szeretnének letelepedni - számolt be a német hatóságok mai adatközléséről az MTI.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök augusztusban jelentette be, hogy az Oroszországgal folytatott háború miatt kihirdetett szükségállapot ellenére a 18 és 22 év közötti fiatal férfiak továbbra is akadályok nélkül léphetik át a határt.

A német belügyminisztérium szóvivője szerint

az említett korosztályba tartozó ukrán férfiak védelem iránti kérelmének száma a rendelet hatályba lépése előtti heti százról immár heti ezerre nőtt.

Jelenleg nem tudjuk megítélni, hogy ez a fejlemény ideiglenes jellegű-e

- mondta a szóvivő. Az orosz-ukrán háború 2022 februári kitörése óta több százezer ukrán állampolgár telepedett le Németországban. A konfliktus miatt eddig a fiatal férfiak speciális engedély nélkül nem hagyhatták el Ukrajnát, amelynek hadseregében a sorozás korhatára jelenleg 25 év.

A társadalom elöregedése által egyre jobban érintett Németországnak szüksége is van a fiatal, lehetőleg minél jobban képzett munkaerő bevándorlására, enélkül ugyanis várhatóan nem lesznek képesek elkerülni a mélyebb demográfiai válságot.

Az ukrán kivándorlók Németország mellett Lengyelországban is nagy számban telepedtek le, jó munkaerőpiaci integrációjuknak köszönhetően pedig az elmúlt években már számottevően hozzá is járultak a lengyel gazdaság fellendüléséhez.

Forrás: MTI

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

