Trump bejelentése után fordulópont jöhet, India hatalmas döntést hozott

Donald Trump amerikai szerint India leállítja az orosz olajvásárlást, ami jelentős lépés lehet Moszkva gazdasági elszigetelésében.

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök biztosította őt arról, hogy India leállítja az orosz olaj vásárlását. Trump ezt "nagy lépésnek" nevezte Moszkva gazdasági elszigetelésére irányuló erőfeszítésekben - írja a Reuters hírügynökség.

"Nem voltam elégedett azzal, hogy India olajat vásárol, és ma biztosított arról, hogy nem fognak olajat vásárolni Oroszországtól" - mondta Trump újságíróknak egy fehér házi eseményen. Hozzátette: "Ez egy nagy lépés.

Most rá fogjuk venni Kínát, hogy ugyanezt tegye.

Az indiai nagykövetség Washingtonban nem reagált azonnal a kérdésre, hogy Modi tett-e ilyen kötelezettségvállalást Trumpnak.

Ha India valóban leállítaná az orosz olaj vásárlását, az fordulópontot jelenthetne a globális energiadiplomáciában, mivel Washington fokozza erőfeszítéseit Moszkva olajbevételeinek visszaszorítására az ukrajnai háború közepette.

Ez jelentős változást jelezne Moszkva egyik legfontosabb energiavásárlója részéről, és átformálhatná más, még mindig orosz nyersolajat importáló országok számításait is.

Trump az újságíróknak tett megjegyzései során hozzátette, hogy India nem tudja "azonnal" leállítani a szállításokat, ezt "egyfajta folyamatnak" nevezve, "de ez a folyamat hamarosan véget ér".

Nemrég írtuk meg, hogy az amerikai szenátus 85 tagja támogatja, hogy Trump elnök akár 500 százalékos vámokat vethessen ki Kínára az orosz olajvásárlások miatt.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew