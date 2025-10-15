Trump máris visszatáncolt? Itt van a békejobb Kínának, még az elnöki találkozó is összejöhet

Donald Trump amerikai elnök változatlanul készen áll a találkozóra Hszi Csin-ping kínai elnökkel - hangoztatta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán, reagálva a kínai ásványexport korlátozásáról szóló kínai lépések miatt kialakult vitára.

Scott Bessent egy washingtoni gazdasági tanácskozáson közölte, hogy folyamatosan követik az eseményeket a ritkaföldfémekre és ásványokra vonatkozó kínai intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket "fojtó szorításnak" és "globális hatalomszerzésnek" nevezett.

A miniszter ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy

Washington nem törekszik a Kínával fennálló kereskedelmi nézeteltérésének eszkalálására,

és jelezte Donald Trump nyitottságát a személyes találkozóra a kínai elnökkel az október végén Dél-Koreában tervezett ázsiai és csendes-óceáni gazdasági együttműködési csúcstalálkozó keretében.

A rendezvényen Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője sajnálatát fejezte ki, hogy a kínai ásványszállítások ismét vitaponttá váltak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Kína között számos területen lehetséges a kereskedelmi együttműködés, ugyanakkor megjegyezte, hogy a jelenlegi egyenlőtlen kétoldalú kereskedelmet a kiegyensúlyozás felé kell elmozdítani.

A kínai kormány a múlt héten kiterjesztette a - számos iparág számára kulcsfontosságú - ritkaföldfémekre vonatkozó exportkontrolt, amire válaszul Donald Trump elnök 100 százalékos vámot helyezett kilátásba a Kínából Egyesült Államokba irányuló exportra november 1-től.

