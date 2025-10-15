  • Megjelenítés
Trump máris visszatáncolt? Itt van a békejobb Kínának, még az elnöki találkozó is összejöhet
Globál

Trump máris visszatáncolt? Itt van a békejobb Kínának, még az elnöki találkozó is összejöhet

MTI
Donald Trump amerikai elnök változatlanul készen áll a találkozóra Hszi Csin-ping kínai elnökkel - hangoztatta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán, reagálva a kínai ásványexport korlátozásáról szóló kínai lépések miatt kialakult vitára.

Scott Bessent egy washingtoni gazdasági tanácskozáson közölte, hogy folyamatosan követik az eseményeket a ritkaföldfémekre és ásványokra vonatkozó kínai intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket "fojtó szorításnak" és "globális hatalomszerzésnek" nevezett.

A miniszter ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy

Washington nem törekszik a Kínával fennálló kereskedelmi nézeteltérésének eszkalálására,

és jelezte Donald Trump nyitottságát a személyes találkozóra a kínai elnökkel az október végén Dél-Koreában tervezett ázsiai és csendes-óceáni gazdasági együttműködési csúcstalálkozó keretében.

A rendezvényen Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője sajnálatát fejezte ki, hogy a kínai ásványszállítások ismét vitaponttá váltak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Kína között számos területen lehetséges a kereskedelmi együttműködés, ugyanakkor megjegyezte, hogy a jelenlegi egyenlőtlen kétoldalú kereskedelmet a kiegyensúlyozás felé kell elmozdítani.

A kínai kormány a múlt héten kiterjesztette a - számos iparág számára kulcsfontosságú - ritkaföldfémekre vonatkozó exportkontrolt, amire válaszul Donald Trump elnök 100 százalékos vámot helyezett kilátásba a Kínából Egyesült Államokba irányuló exportra november 1-től.

Kapcsolódó cikkünk

Odavág London az oroszoknak: jön a háború eddigi legdurvább szankciós csomagja

500 százalékos vámot vethet ki az USA az orosz olajra

Évekig késett, de végre megérkezik: Amerika új szuperrakétája helyre állíthatja a hatalmi egyensúlyt

Kilőtt a francia tőzsde, nagyot ment a 4iG, esés után kapaszkodik Amerika - Mutatjuk, mi a legizgalmasabb most a piacokon

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal use only The photograph may not be manipulated in any way and may not otherwise be reproduced, disseminated or broadcast, with

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrán katonák ukrajna oroszország háború konfliktus önjáró tarack tűz tüzérség csata
Globál
Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Pénzcentrum
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility