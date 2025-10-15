Új szerepkörben bukkant fel a legendás amerikai A-10C Warthog csatarepülőgép: odacsapnak a UAV-knak

Egy nemrég közzétett felvételen látható, hogy legalább egy amerikai A-10C Warthog vadászgép drónok lelövését jelző jelzésekkel tért vissza közel-keleti bevetéséről. A gép orrán két Sahed-típusú támadó drón (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) megsemmisítését ábrázoló jelzés volt látható, amikor október elején New Hampshire-ben landolt. A szóban forgó repülőgép az Idaho Nemzeti Gárda 124. vadászezredéhez tartozik, és márciustól volt bevetésen a CENTCOM (Központi Parancsnokság) felelősségi területén. Ez azt jelenti, hogy a gép
a nyári iráni-izraeli konfliktus idején is a térségben tartózkodott, amikor az amerikai haderő jelentős szerepet játszott az iráni támadó drónok megsemmisítésében.
TABOR61 (mixed the callsigns on the first flight ) arriving at PSM after a trip from Lajes! pic.twitter.com/pJwwJAgtJL https://t.co/pJwwJAgtJL— Alex (@mhtplanes) October 10, 2025
Az amerikai légierő biztonsági okokra hivatkozva nem erősítette meg hivatalosan, hogy a gép APKWS II (Advanced Precision Kill Weapons System) rakétákat használt volna UAV-k ellen, de a Pentagon 2026-os költségvetési kérelme már tartalmazza, hogy az A-10-eseket felszerelték ilyen képességgel. Az APKWS II rendszer lehetővé teszi, hogy a hagyományos 70 mm-es Hydra rakétákat drónok és cirkálórakéták elleni fegyverré alakítsák át lézerirányítás és közelségi gyújtó segítségével. Ennek a megoldásnak hatalmas előnye, hogy töredékébe kerül egy légiharcrakétának - kevesebb mint tizedébe a félmillió dolláros árú levegő-levegő rakétáknak.
Az A-10-es repülőgép hosszú őrjáratozási ideje, lassú és alacsonyan repülő képessége előnyt jelent a propelleres támadó drónok ellen, ugyanakkor a gyorsabb UAV-k és cirkálórakéták ellen kevésbé hatékony. A gép radarral nem rendelkezik, így célzópodra vagy más platformoktól kapott adatokra támaszkodik a célpontok felderítésében. Ironikus módon
az A-10-es légierőnél töltött pályafutásának végén kap új szerepkört a drónok elleni harcban.
A légierő legfrissebb költségvetési kérelme szerint az utolsó A-10-eseket a 2026-os pénzügyi év végéig kivonják a szolgálatból, így valószínűleg már csak két hathavi közel-keleti bevetésre lesz lehetőségük.
Címlapkép forrása: Jake Galstad/Lumen via Getty Images
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
Még csak most kezdődik igazán Ukrajna felfegyverzése? Trump jobbkeze fegyverdömpingre számít a béke érdekében
"Békét akkor érsz el, ha erős vagy."
Új szerepkörben bukkant fel a legendás amerikai A-10C Warthog csatarepülőgép: odacsapnak a UAV-knak
Ráadásul kifejezetten olcsón.
Nem kellene válogatás nélkül lelőni az orosz gépeket? Megszólalt a NATO erős embere az Európát nyugtalanító behatolásokról
Másképp kell világossá tenni Moszkvának, hogy ez nem mehet így tovább.
Teljesen új Aldi-üzlet nyílt
Mutatjuk a részleteket!
Jó hír a nyugdíjasoknak, máig megkapják a népszerű pluszjuttatást
Aki még nem kapta meg, ma biztosan sorra kerül.
Tényleg közeleg a nagy összeomlás? Mutatunk 4 dolgot, ami nagyon más most, mint a dotkom-lufi idején
A Bank of America elemzői szerint.
Váratlanul jó híreket közölt a Louis Vuitton tulajdonosa
Itt a fordulat?
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.