Globál

Új szerepkörben bukkant fel a legendás amerikai A-10C Warthog csatarepülőgép: odacsapnak a UAV-knak

Amerikai A-10C Warthog vadászgép drónokat semmisített meg a Közel-Keleten, ami megerősíti, hogy a lézerirányítású rakétákat már éles helyzetben is használják UAV-k ellen - tudósított a The War Zone.

Egy nemrég közzétett felvételen látható, hogy legalább egy amerikai A-10C Warthog vadászgép drónok lelövését jelző jelzésekkel tért vissza közel-keleti bevetéséről. A gép orrán két Sahed-típusú támadó drón (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) megsemmisítését ábrázoló jelzés volt látható, amikor október elején New Hampshire-ben landolt. A szóban forgó repülőgép az Idaho Nemzeti Gárda 124. vadászezredéhez tartozik, és márciustól volt bevetésen a CENTCOM (Központi Parancsnokság) felelősségi területén. Ez azt jelenti, hogy a gép

a nyári iráni-izraeli konfliktus idején is a térségben tartózkodott, amikor az amerikai haderő jelentős szerepet játszott az iráni támadó drónok megsemmisítésében.

Az amerikai légierő biztonsági okokra hivatkozva nem erősítette meg hivatalosan, hogy a gép APKWS II (Advanced Precision Kill Weapons System) rakétákat használt volna UAV-k ellen, de a Pentagon 2026-os költségvetési kérelme már tartalmazza, hogy az A-10-eseket felszerelték ilyen képességgel. Az APKWS II rendszer lehetővé teszi, hogy a hagyományos 70 mm-es Hydra rakétákat drónok és cirkálórakéták elleni fegyverré alakítsák át lézerirányítás és közelségi gyújtó segítségével. Ennek a megoldásnak hatalmas előnye, hogy töredékébe kerül egy légiharcrakétának - kevesebb mint tizedébe a félmillió dolláros árú levegő-levegő rakétáknak.

Az A-10-es repülőgép hosszú őrjáratozási ideje, lassú és alacsonyan repülő képessége előnyt jelent a propelleres támadó drónok ellen, ugyanakkor a gyorsabb UAV-k és cirkálórakéták ellen kevésbé hatékony. A gép radarral nem rendelkezik, így célzópodra vagy más platformoktól kapott adatokra támaszkodik a célpontok felderítésében. Ironikus módon

az A-10-es légierőnél töltött pályafutásának végén kap új szerepkört a drónok elleni harcban.

A légierő legfrissebb költségvetési kérelme szerint az utolsó A-10-eseket a 2026-os pénzügyi év végéig kivonják a szolgálatból, így valószínűleg már csak két hathavi közel-keleti bevetésre lesz lehetőségük.

Címlapkép forrása: Jake Galstad/Lumen via Getty Images

