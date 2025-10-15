  • Megjelenítés
Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Ukrajna számos régiójában, köztük Szumiban, Harkivban, Poltavában és Dnyipropetrovszkban vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be, ahogy Kirovohrad, Kijev és Cserkaszi egyes részein is - számol be az Ukrinform. A sürgősségi leállásokat az ukrán energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a villamosenergia-rendszer nehéz helyzete teszi indokolltá az utóbbi időszak orosz támadásai következtében. Zaporizzsjában jelenleg csak az ipari fogyasztókat érinti a vészleállás. Mindeközben éles visszaesés volt tapasztalható az Ukrajnának nyújtott katonai segély terén 2025 júliusában és augusztusában - derül ki a Kieli Világgazdasági Intézet tanulmányából. E szerint a nyár utolsó két hónapjában a katonai támogatás 43%-kal csökkent az év első feléhez képest. "Annak ellenére, hogy a NATO elindította a PURL-kezdeményezést, Európa összességében visszafogja a katonai támogatást. Most az lesz a döntő, hogyan alakulnak az őszi hónapok számai” - mondta Christoph Trebesch, az intézet kutatója. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.
Kimondta Ukrajna egyik legfőbb támogatója: elég volt az ukrán menekültekből, kezd elharapódzni a helyzet

Lengyelország elérte a befogadóképessége határát az ukrán menekültek tekintetében - jelentette ki a lengyel elnöki hivatal nemzetközi politikai irodájának vezetője az Ukrinform tudósítása alapján.

Tegnapi hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:

Hatalmas mozgósítás jöhet Oroszországban, nappallá vált az éjszaka a Krímen - Háborús híreink kedden

Olyan fegyvert adhat Trump Zelenszkij kezébe, amellyel sarokba szoríthatja Vlagyimir Putyint

Donald Trump és Vlagyimir Putyin augusztus 15-i alaszkai megbeszélését széles körben úgy értelmezték nyugati szakértők, hogy az amerikai elnök komoly diplomáciai gesztust gyakorolt orosz kollégája felé. Azóta viszont mintha 180 fokos fordulatot vett volna a Fehér Ház politikája: Trump "papírtigrisnek" nevezte a Kreml vezetőjét, akit pár héttel korábban még vörös szőnyeggel fogadott, és arról beszélt, hogy Ukrajna akár a teljes területét visszaszerezheti Oroszországtól. Mindeközben csak élénkült a találgatás Washingtonban arról, hogy Trump akár Tomahawk rakétákat bocsáthat Volodimir Zelenszkij rendelkezésére. Moszkva mindezt persze nem venné túl jó néven, ahogy azt is tagadja, hogy köze lenne az európai kedélyeket borzoló drónincidensekhez, melyek kapcsán "hibrid háborút" emlegetnek a kontinens vezetői. Fordulópontot jelentenének a Tomahawkok a háborúban? Megvalósulhat az európai "drónfal"? Végleg elillant a békepillanat? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Portfolio új külpolitikai videós podcastjének adása, a Global Insight legelső epizódja.

Olyan fegyvert adhat Trump Zelenszkij kezébe, amellyel sarokba szoríthatja Vlagyimir Putyint

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

