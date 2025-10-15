Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Kimondta Ukrajna egyik legfőbb támogatója: elég volt az ukrán menekültekből, kezd elharapódzni a helyzet
Lengyelország elérte a befogadóképessége határát az ukrán menekültek tekintetében - jelentette ki a lengyel elnöki hivatal nemzetközi politikai irodájának vezetője az Ukrinform tudósítása alapján.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin augusztus 15-i alaszkai megbeszélését széles körben úgy értelmezték nyugati szakértők, hogy az amerikai elnök komoly diplomáciai gesztust gyakorolt orosz kollégája felé. Azóta viszont mintha 180 fokos fordulatot vett volna a Fehér Ház politikája: Trump "papírtigrisnek" nevezte a Kreml vezetőjét, akit pár héttel korábban még vörös szőnyeggel fogadott, és arról beszélt, hogy Ukrajna akár a teljes területét visszaszerezheti Oroszországtól. Mindeközben csak élénkült a találgatás Washingtonban arról, hogy Trump akár Tomahawk rakétákat bocsáthat Volodimir Zelenszkij rendelkezésére. Moszkva mindezt persze nem venné túl jó néven, ahogy azt is tagadja, hogy köze lenne az európai kedélyeket borzoló drónincidensekhez, melyek kapcsán "hibrid háborút" emlegetnek a kontinens vezetői. Fordulópontot jelentenének a Tomahawkok a háborúban? Megvalósulhat az európai "drónfal"? Végleg elillant a békepillanat? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Portfolio új külpolitikai videós podcastjének adása, a Global Insight legelső epizódja.
