Váratlanul tűzszünetet kért az iszlamista rezsim: elhallgathatnak a fegyverek az atomhatalom határán

A pakisztáni kormány és az afgán tálib rezsim 48 órás tűzszünetben állapodott meg, amely helyi idő szerint este 6 órától lépett életbe (magyar idő szerint délután 3 órakor). A hírek szerint megállapodás a tálibok kérésére jött létre. A pakisztáni külügyminisztérium közleménye szerint mindkét fél őszinte erőfeszítéseket tesz majd, hogy konstruktív párbeszéd útján találjanak megoldást erre az összetett, de megoldható problémára.

A tűzszünet bejelentése előtt a pakisztáni állami televízió arról számolt be, hogy a pakisztáni fegyveres erők „precíziós csapásokat” hajtottak végre Afganisztán Kandahár tartományában és Kabul fővárosban. Biztonsági források szerint

a pakisztáni hadsereg megtorló akciót hajtott végre az afgán tálibok agressziójára válaszul, amelynek során kulcsfontosságú bázisokat semmisítettek meg.

A csapások következtében az afgán tálibok 4-es számú zászlóalja és 6-os számú határőr dandárja teljesen megsemmisült, és több tucat külföldi és afgán fegyveres vesztette életét.

A pakisztáni hadsereg később Kabulban is csapásokat hajtott végre, ahol a Fitna al-Hindustan központját és vezetőségét (a kifejezés a beludzsisztáni szélsőséges szervezetekre utal) vették célba. A mostani összecsapás a harmadik jelentős konfliktus Pakisztán és Afganisztán között egy héten belül. A korábbi, hétvégi összecsapásokban a pakisztáni hadsereg közlése szerint 23 pakisztáni katona vesztette életét és 29-en megsebesültek, míg a másik oldalon több mint 200 tálib és velük szövetséges fegyveres halt meg.

Afganisztán azt állította, hogy a támadást „megtorló” intézkedésként hajtotta végre, azzal vádolva Iszlámábádot, hogy a múlt héten légicsapásokat hajtott végre területén. Pakisztán nem erősítette meg, hogy a légicsapások mögött állt-e, de hangsúlyozta az ország jogát és elszántságát az önvédelemre. Iszlámábád többször felszólította Kabult, hogy akadályozza meg az általa terroristának címkézett csoportokat abban, hogy afgán területet használjanak bázisnak Pakisztán elleni támadásokra. Afganisztán tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy afgán területet nem használnak a radikális csoportok a szomszédos országok elleni támadásokra.

Hétfőn Khavadzsa Aszif pakisztáni védelmi miniszter egy televíziós műsorban kijelentette, hogy „nincsenek kapcsolatok” Iszlámábád és Kabul között.

Jelenleg patthelyzet van. Azt mondhatjuk, hogy nincsenek aktív ellenségeskedések, de a környezet ellenséges

– mondta, hozzátéve, hogy a két fél közötti ellenségeskedések „bármikor” újrakezdődhetnek.

