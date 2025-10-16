  • Megjelenítés
7700-as vészjelzés: kényszerleszállást hajtott végre Donald Trump jobbkeze
7700-as vészjelzés: kényszerleszállást hajtott végre Donald Trump jobbkeze

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter repülőgépe kényszerleszállást hajtott végre az Egyesült Királyságban, miután repedést észleltek a szélvédőn a NATO-tagállamok védelmi miniszteri találkozójáról hazafelé tartva - számol be a BBC.

A Pentagon közleménye szerint a Belgiumból az Egyesült Államokba tartó járat tervezett útvonalát meg kellett szakítani egy berepedt szélvédő miatt. A gép a standard eljárásoknak megfelelően szállt le, és mindenki, beleértve Hegseth-et is, biztonságban van.

A BBC Verify nyomon követte a repülőgépet, amely Írország délnyugati partjainál kezdett süllyedni, majd kelet felé fordult ereszkedés közben.

A gép transzpondere ekkor "7700-as vészjelzést" kezdett sugározni, ami általános vészhelyzetre utal.

A repülőgép végül helyi idő szerint 19:00 óra után nem sokkal a suffolki RAF Mildenhall légibázison landolt. A Pentagon-főnök a leszállás után azt közölte:

Minden rendben. Hála Istennek. Folytatjuk a küldetést!

Februárban hasonló eset történt, amikor Marco Rubio külügyminiszter kormányzati gépének kellett visszafordulnia a pilótafülke ablakán keletkezett repedés miatt.

