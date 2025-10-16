A fogadóirodák már döntöttek: Amerika idén háborúba megy

Már 55%-os a valószínűsége annak a Polymarket online fogadóportálon, hogy az Egyesült Államok és Venezuela közt katonai összecsapás lesz az év végéig.

Az Egyesült Államok nagy mennyiségű katonai eszközt vont össze Venezuela körül az elmúlt bő egy hónap során: tegnap három B-52-es bombázó röpült végig a latin-amerikai ország partjainál:

Miközben különféle elemzők, OSINT-bloggerek és a venezuelai katonai vezérkar is próbálja kitalálni, Donald Trump amerikai elnök pontosan mit akar elérni a csapatösszevonással, a Polymarket fogadóiroda felhasználói már döntöttek:

az év végéig 55%-os valószínűséggel katonai összecsapás lesz Venezuela és az USA közt.

Forrás: Polymarket

Érdemes megjegyezni: öt napja ez a valószínűség még 72% volt, aztán ez a szám gyorsan lecsökkent 38%-ra, majd

a tegnapi bombázó-röptetés után ismét 50% fölé ugrott.

Van az oldalon egyébként egy olyan fogadás is, ahol arra lehet tétet tenni, hogy az USA szárazföldi inváziót is kezd-e majd Venezuela ellen, vagy csak légi, tengeri ütközet, bombázás lesz-e. Itt most az állás 23%, egy hete még 32% volt.

Ez azt mutatja: a Polymarket felhasználói most arra számítanak,

az USA és Venezuela közt kisebb katonai összetűzés lesz, még mindig kevésbé valószínű, hogy Washington inváziót kezd, esetleg megpróbálja megszállni a latin-amerikai országot az év végéig.

Van egy aloldal is, ahol arra lehet fogadni, hogy bukik-e Nicolas Maduro venezuelai elnök az év végéig: itt most 22% az „igenek” aránya.

Ugyanakkor nem sokan számítanak békés rendezésre sem: mindössze 14%-on áll „igen” fogadások aránya abban a kérdésben, mely azt firtatja, hogy lesz-e közvetlen beszélgetés Maduro és Trump elnök közt.

Címlapkép forrása: Doug Mills - Pool/Getty Images