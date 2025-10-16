A fogadóirodák már döntöttek: Amerika idén háborúba megy

Az Egyesült Államok nagy mennyiségű katonai eszközt vont össze Venezuela körül az elmúlt bő egy hónap során: tegnap három B-52-es bombázó röpült végig a latin-amerikai ország partjainál:
Miközben különféle elemzők, OSINT-bloggerek és a venezuelai katonai vezérkar is próbálja kitalálni, Donald Trump amerikai elnök pontosan mit akar elérni a csapatösszevonással, a Polymarket fogadóiroda felhasználói már döntöttek:
az év végéig 55%-os valószínűséggel katonai összecsapás lesz Venezuela és az USA közt.
Érdemes megjegyezni: öt napja ez a valószínűség még 72% volt, aztán ez a szám gyorsan lecsökkent 38%-ra, majd
a tegnapi bombázó-röptetés után ismét 50% fölé ugrott.
Van az oldalon egyébként egy olyan fogadás is, ahol arra lehet tétet tenni, hogy az USA szárazföldi inváziót is kezd-e majd Venezuela ellen, vagy csak légi, tengeri ütközet, bombázás lesz-e. Itt most az állás 23%, egy hete még 32% volt.
Ez azt mutatja: a Polymarket felhasználói most arra számítanak,
az USA és Venezuela közt kisebb katonai összetűzés lesz, még mindig kevésbé valószínű, hogy Washington inváziót kezd, esetleg megpróbálja megszállni a latin-amerikai országot az év végéig.
Van egy aloldal is, ahol arra lehet fogadni, hogy bukik-e Nicolas Maduro venezuelai elnök az év végéig: itt most 22% az „igenek” aránya.
Ugyanakkor nem sokan számítanak békés rendezésre sem: mindössze 14%-on áll „igen” fogadások aránya abban a kérdésben, mely azt firtatja, hogy lesz-e közvetlen beszélgetés Maduro és Trump elnök közt.
Címlapkép forrása: Doug Mills - Pool/Getty Images
Damoklész kardja vághatja ketté az Európai Uniót
Európa kényes helyzetben: a dán külügyminiszter szerint ez az egyetlen út a túléléshez.
Megint a 390-es szinttel flörtöl a forint
Oldódik a feszültség a piacon.
Kemény döntés a Nestlénél: 16 ezer munkahelyet szüntetnek meg
Drasztikus reformok jönnek.
Sötét jövőt lengetett be Ukrajnának a korábbi miniszter: valódi összeomlás is jöhet
Van derűsebb lehetőség is.
Felforrtak az indulatok Brüsszelben az uniós pénzek miatt – utcára mentek az emberek
Komoly lázadás indult az Európai Bizottság terve ellen.
Halálos Los Angeles-i tűzvész: 45 év börtönt kaphat a gyújtogató
Elkapták a feltételezett tettest.
Washington nyomást gyakorol: újabb nagyhatalomnak kellene leválnia az orosz energiáról
Új befektetési megállapodások is terítéken.
Figyelmeztet a NATO hatalma: Moszkva csapatokat gyűjt, a háború következő szakaszába léphetnek az oroszok
Ez már nem Ukrajnát érintheti.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!