  • Megjelenítés
A fogadóirodák már döntöttek: Amerika idén háborúba megy
Globál

A fogadóirodák már döntöttek: Amerika idén háborúba megy

Portfolio
Már 55%-os a valószínűsége annak a Polymarket online fogadóportálon, hogy az Egyesült Államok és Venezuela közt katonai összecsapás lesz az év végéig.

Az Egyesült Államok nagy mennyiségű katonai eszközt vont össze Venezuela körül az elmúlt bő egy hónap során: tegnap három B-52-es bombázó röpült végig a latin-amerikai ország partjainál:

Kapcsolódó cikkünk

Bombázókkal üzent Donald Trump Oroszország szövetségesének: itt az idő leülni tárgyalni, vagy háború jön

Miközben különféle elemzők, OSINT-bloggerek és a venezuelai katonai vezérkar is próbálja kitalálni, Donald Trump amerikai elnök pontosan mit akar elérni a csapatösszevonással, a Polymarket fogadóiroda felhasználói már döntöttek:

az év végéig 55%-os valószínűséggel katonai összecsapás lesz Venezuela és az USA közt.

pma
Forrás: Polymarket

Érdemes megjegyezni: öt napja ez a valószínűség még 72% volt, aztán ez a szám gyorsan lecsökkent 38%-ra, majd

a tegnapi bombázó-röptetés után ismét 50% fölé ugrott.

Van az oldalon egyébként egy olyan fogadás is, ahol arra lehet tétet tenni, hogy az USA szárazföldi inváziót is kezd-e majd Venezuela ellen, vagy csak légi, tengeri ütközet, bombázás lesz-e. Itt most az állás 23%, egy hete még 32% volt.

Ez azt mutatja: a Polymarket felhasználói most arra számítanak,

az USA és Venezuela közt kisebb katonai összetűzés lesz, még mindig kevésbé valószínű, hogy Washington inváziót kezd, esetleg megpróbálja megszállni a latin-amerikai országot az év végéig.

Van egy aloldal is, ahol arra lehet fogadni, hogy bukik-e Nicolas Maduro venezuelai elnök az év végéig: itt most 22% az „igenek” aránya.

Ugyanakkor nem sokan számítanak békés rendezésre sem: mindössze 14%-on áll „igen” fogadások aránya abban a kérdésben, mely azt firtatja, hogy lesz-e közvetlen beszélgetés Maduro és Trump elnök közt.

Kapcsolódó cikkünk

Ez egyre durvább: amerikai bombázók jelentek meg Venezuela körül – Azonnal riasztották a vadászgépeket

Újabb magyar Nobel-díjast köszönthetünk: Krasznahorkai Lászlóra figyel a világ

Halálos katonai csapást rendelt el Donald Trump: videó is érkezett az amerikai hadsereg akciójáról

Drasztikus lépésre szánta el magát az elnök az ellenzéki politikus Nobel-díja után

Címlapkép forrása: Doug Mills - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
india oil-finomító-forgalom-ipar-kamion-közlekedés-olaj-szállítás-üzemanyag
Globál
Hatalmas nyomás alatt India: Trump a legsúlyosabb szankciót is bevetné az orosz olaj ügyében
Pénzcentrum
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility