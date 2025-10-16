  • Megjelenítés
Áttörést érhettek el az oroszok a FAB-okkal: ha ez igaz, akkor Ukrajna nagy bajban van
Áttörést érhettek el az oroszok a FAB-okkal: ha ez igaz, akkor Ukrajna nagy bajban van

Ukrán OSINT-elemzők számoltak be a hírről, amely szerint Mikolajivot orosz bombatámadás érte. Ez azonban különbözött a korábbi csapásoktól.

A közösségi médiában kezdtek el arról posztolni az ukrán háborús bloggerek, hogy a Fekete-tenger partvidékén fekvő Mikolajivet siklóbombával támadták az oroszok. Ez a tény viszont nagyon komoly változást jelent, mivel mutatja, hogy az orosz légierő jelentős áttörést ért el:

immáron mintegy 150 kilométeres hatótávolságban is képesek sikeresen használni a FAB siklóbombákat.

Ezeket a bombákat jellemzően még a szovjet időszakban gyártották, hatalmas mennyiségben áll rendelkezésre az orosz hadianyag-raktárakban. A fegyver viszont a 21. században már nem bizonyult kellően hatékonynak, ezért egy UMPK-kit fejlesztéssel sikerült modernizálni a képességeket. Megnövelték a hatótávolságát és a korábbiaknál jóval pontosabb lett. Moszkva 2023-tól kezdve egyre gyakrabban használta ezeket a frontvonal közelében, de csak néhány tucat kilométeres távolságban.

A mostani eset viszont azt mutatja, hogy Moszkva jelentős lépésekkel halad a siklóbombák képességeink fejlesztésében,

a 150 kilométeres távolság rendkívül aggasztó lehet, mivel már a hátországban is komoly károkat képesek tenni ezekkel a fegyverekkel.

A másik aggasztó tény az lehet, hogy az OSINT (nyílt forráskódú adatokat használó) elemzők megfigyelései szerint az 500 km/h-s sebességet is elérte, ami szintén kihívás elé állítja az ukrán légvédelmet, és technológiai haladásra utal. Hivatalos források eddig nem erősítették meg az értesüléseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

