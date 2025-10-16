  • Megjelenítés
Az oroszok is megerősítették: Budapestre jöhet Trump és Putyin!
Az oroszok is megerősítették: Budapestre jöhet Trump és Putyin!

Rubio és Lavrov készíti elő a Trump-Putyin csúcstalálkozót, amelynek helyszíne Budapest lehet - írja a Reuters.

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio és az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov

a következő napokban egyeztetni fognak Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök újabb csúcstalálkozójának előkészítéséről

- jelentette be csütörtökön Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója.

Usakov elmondása szerint a csúcstalálkozó időpontja az előkészítő munka előrehaladásától függ. A bejelentés egy Putyin és Trump közötti telefonbeszélgetés után történt, amely a két vezető idei nyolcadik egyeztetése volt, és amelyet Moszkva kezdeményezett.

A Kreml tanácsadója szerint Trump Budapestet javasolta a csúcstalálkozó helyszínéül, amit Putyin azonnal elfogadott.

A telefonbeszélgetés során Putyin megerősítette korábbi álláspontját az ukrajnai háború helyzetéről, hangsúlyozva, hogy az orosz csapatok stratégiai kezdeményezést tartanak a teljes frontvonal mentén.

A két elnök megvitatta az Ukrajnának esetlegesen szállítandó amerikai Tomahawk cirkálórakéták kérdését is, amelyeket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kért.

Vlagyimir Putyin megismételte, hogy a Tomahawk rakéták nem változtatják meg a harctéri helyzetet, de jelentős kárt okoznak országaink kapcsolatában, nem is beszélve a békés rendezés kilátásairól

- mondta Usakov a sajtótájékoztatón.

A Tomahawk rakéták jelentőségéről is szó esett a Portfolio új külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight e heti premier adásában, melyet ide kattintva nézhetnek meg.

Trump állítólag közölte Putyinnal, hogy figyelembe veszi az orosz elnök szavait, amikor pénteken Washingtonban találkozik Zelenszkijjel.

Usakov szerint Trump az Egyesült Államok és Oroszország közötti gazdasági együttműködés hatalmas potenciáljáról beszélt, amely az ukrajnai háború befejezése után nyílhat meg.

