Bejelentették az oroszok: bekerítés szélén az ukrán hadsereg, két stratégiai fontosságú város eshet el
Az orosz hadsereg hamarosan elfoglalja a harkivi Vovcsanszk és Kupjanszk városait, ezzel megkezdi a régióban tartózkodó ukrán csapatok bekerítését – jelentette be a magát „harkivi katonai civil és katonai adminisztrációnak” nevező orosz kollaboráns szervezet.

Jevheny Lisnyák, a megszállt harkivi területek menedzseléséért felelős szervezet helyettes vezetője azt állítja:

a „közeljövőben” az orosz haderő el fogja foglalni Kupjanszkot és Vovcsanszkot is, két fontos harkivi települést.

Lisnyák hangsúlyozza Kupjanszk stratégiai fontosságát: a város valóban lényeges logisztikai központ Harkiv megye északkeleti részében – az orosz katonák a település északi utcáin harcolnak.

Az orosz vezető azt állítja: ha Kupjanszk és Vovcsanszk is elesik, az orosz haderő közel kerül ahhoz, hogy bekerítse a két település közt tartózkodó ukrán csapatokat.

A „harkivi katonai civil és katonai adminisztráció” egy 2022-ben létrehozott orosz szervezet: orosz állampolgárok és ukrán kollaboránsok alkotják, akiket Harkiv megye vezetőinek szánt Moszkva az invázió kezdetén. Harkiv megyét azonban 2022-ben nem sikerült elfoglalni, ez év őszén az ukrán haderő majdnem teljesen ki is tolta a régióból az orosz katonákat.

Vovcsanszk és Kupjanszk között egyébként 76 kilométer van és számos főút, melyen az ukrán haderő vissza tud vonulni Harkiv város felé, ha a két település valóban elesik. Lisnyák kijelentése tehát finoman szólva is túlzónak mondható – az ukrán csapatok bekerítéséről legalábbis mindenképp.

Címlapkép forrása: Mil.ru / Wikimedia Commons

