Sötét jövőt lengetett be Ukrajnának a korábbi miniszter: valódi összeomlás is jöhet
Tymofij Milovanov, korábbi ukrán gazdaságfejlesztési és kereskedelmi miniszter azt fejtegette, hogy népesedési katasztrófa várhat a kelet-európai országra a következő évtizedben.
Washington nyomást gyakorol: újabb nagyhatalomnak kellene leválnia az orosz energiáról
Az Egyesült Államok felszólította Japánt, hogy állítsa le az orosz energiahordozók importját, miközben Washington igyekszik csökkenteni Moszkva háborús bevételeit. Japán viszont továbbra is ragaszkodik az orosz LNG vásárlásához energiabiztonsági okokból, írja a Bloomberg.
Figyelmeztet a NATO hatalma: Moszkva csapatokat gyűjt, a háború következő szakaszába léphetnek az oroszok
Antti Häkkänen finn védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy Oroszország igyekszik csapatokat gyűjteni, hogy ezzel a háború következő szakaszába lépjen – írja az RBK.
Jelentett az orosz védelmi minisztérium
A legfrissebb jelentések szerint az éjszaka folyamán mintegy 51 darab ukrán drónt semlegesítettek az orosz légvédelmi rendszerek. Elmondták, hogy a támadások zömét a Szaratovi, a Rosztovi és a Volgográdi régióban érzékelték, ezen felül eszközt érzékeltek a Krímen és az Azovi-tengernél is.
Putyin nagy bajba kerülhet: Ukrajna offenzívába lendülne, egyetlen dologra várnak
Donald Trump amerikai, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten Washingtonban találkoznak, ahol az Kijev offenzív stratégiáját vitatják meg az orosz-ukrán háborúban - jelentette a Kyiv Independent.
Trump bejelentése után fordulópont jöhet, India hatalmas döntést hozott
Donald Trump amerikai szerint India leállítja az orosz olajvásárlást, ami jelentős lépés lehet Moszkva gazdasági elszigetelésében.
Budanov egyetlen dologtól teszi függővé Oroszország túlélését, fordulópont jöhet a háborúban – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Hamarosan minden eldőlhet.
Kritikus idők jönnek: most dől el, megtarthatja-e Magyarország a gigantikus uniós támogatásokat
Enyhülhet a nyomás a magyar költségvetésen a következő hetekben, de nagyon sok kockázat látszik a horizonton.
Leállítják az orosz olaj vásárlását.
Trump máris visszatáncolt? Itt van a békejobb Kínának, még az elnöki találkozó is összejöhet
Unfair, amit Kína csinált, de Amerika nem akar eszkalálni.
Szijjártó Péter: idén is rekordot dönt az orosz földgázbeszerzés
A miniszter az orosz energiafüggőség kérdéséről is nyilatkozott.
Odavág London az oroszoknak: jön a háború eddigi legdurvább szankciós csomagja
India és Kína is kap büntetést.
Vonatbaleset bénította meg a forgalmat Budapesten: komoly fennakadások jönnek
Autó ütközött a vasúti járművel.
