Rutte arról beszélt mai sajtótájékoztatóján, hogy szerinte a világ túlbecsüli az orosz haderő képességeit, hiszen, úgy látja, az orosz pilóták és tengerészek alacsonyan képzettek.
Nem kéne túloznunk azzal kapcsolatosan, hogy Oroszország mire képes. A pilótáik a gyenge repülési képességeikről ismertek, a hajóskapitányok pedig nem tudják, hol kell horgonyt ereszteni”
– mondta Rutte.
A NATO-főtitkár előbbivel a NATO-országok elleni légtérsértésekre, utóbbival a víz alatti internetkábeleket elvágó kereskedelmi hajókra utalt.
Rutte kijelentéseire Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő reagált ma délelőtti sajtótájékoztatóján.
Rutte sértegetéséből jól látszik, hogy nem tud semmit a pilótáinkról és tengerészeinkről. Ha tudna, nem mondana ilyen dolgokat”
– mondta Putyin elnök sajtótitkára.
Oroszország tagadja, hogy megsértették volna a NATO légterét, vagy elvágták volna a tengeralatti kommunikációs kábeleket.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Csípős megjegyzéssel szúrt oda az oroszoknak a NATO főtitkára: ciki ügyetlenkedésről beszél, Moszkva láthatóan megsértődött
