Csípős megjegyzéssel szúrt oda az oroszoknak a NATO főtitkára: ciki ügyetlenkedésről beszél, Moszkva láthatóan megsértődött
Portfolio
Az orosz pilótákon és tengerészeken élcelődött Mark Rutte NATO-főtitkár ma Brüsszelben, a Kreml válaszreakciót adott a szövetség vezetőinek szavaira.

Rutte arról beszélt mai sajtótájékoztatóján, hogy szerinte a világ túlbecsüli az orosz haderő képességeit, hiszen, úgy látja, az orosz pilóták és tengerészek alacsonyan képzettek.

Nem kéne túloznunk azzal kapcsolatosan, hogy Oroszország mire képes. A pilótáik a gyenge repülési képességeikről ismertek, a hajóskapitányok pedig nem tudják, hol kell horgonyt ereszteni”

– mondta Rutte.

A NATO-főtitkár előbbivel a NATO-országok elleni légtérsértésekre, utóbbival a víz alatti internetkábeleket elvágó kereskedelmi hajókra utalt.

Rutte kijelentéseire Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő reagált ma délelőtti sajtótájékoztatóján.

Rutte sértegetéséből jól látszik, hogy nem tud semmit a pilótáinkról és tengerészeinkről. Ha tudna, nem mondana ilyen dolgokat”

– mondta Putyin elnök sajtótitkára.

Oroszország tagadja, hogy megsértették volna a NATO légterét, vagy elvágták volna a tengeralatti kommunikációs kábeleket.

