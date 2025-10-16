Csöbörből vödörbe? – Elkergették a gyűlölt elnököt, erre most katonai diktatúrát kaphatnak a nyakukba

Randrianirina késő szerdai közleményében bejelentette, hogy Madagaszkár Köztársaság Újraalapításának Elnökeként iktatják be hivatalos meghallgatás keretében, amelyen az Alkotmánybíróság végzi majd a ceremóniát.

Az Afrikai Unió szerdán azonnali hatállyal felfüggesztette Madagaszkár tagságát a katonai puccsot követően,

és felszólított a civil vezetésű kormányzás visszaállítására, valamint választások megtartására. Randrianirina csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy számított a blokk döntésére, és jelezte, hogy a háttérben tárgyalások kezdődnek majd.

A katonai vezető korábban bejelentette, hogy a hadsereg átvette a hatalmat és feloszlatta az összes intézményt a parlament alsóháza kivételével. Hozzátette, hogy

egy katonai vezetésű bizottság fog uralkodni legfeljebb két évig egy átmeneti kormánnyal együtt, mielőtt új választásokat szerveznének.

Randrianirina a CAPSAT elit katonai egység parancsnoka volt, amely szerepet játszott a 2009-es puccsban, amely Rajoelina hatalomra jutását eredményezte, de a múlt héten szembefordult vele, és arra buzdította a katonákat, hogy ne lőjenek a tüntetőkre. A CAPSAT a hadsereg vezetését is átvette, ezt követően a hatalmat is megszerezte.

Andry Rajoelina elnököt, aki a hétvégén külföldre menekült, a törvényhozók később elmozdították tisztségéből. Rajoelina elítélte a hatalomátvételt és megtagadta a lemondást, annak ellenére, hogy fiatalok vezette tüntetések követelték távozását, és a biztonsági erők körében széles körű dezertálások történtek.

Az elsősorban a Z generáció által szervezett tüntetések a rendszeres áram- és vízkimaradások miatt törtek ki, de hamarosan elnök- és rendszerellenes demonstrációkká erősödtek, melyekben az ENSZ szerint 22 ember vesztette életét.

Címlapkép forrása: Rafalia Henitsoa/Anadolu via Getty Images