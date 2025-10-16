Donald Trumpról nevezték el egy város egyik terét, nem is akárhol

Csütörtökön már meg is történt a Mesék terének átnevezése Donald Trump térré.
Marija Szemenenko, az indítvány beterjesztője Facebook-oldalán azt írta, a következő lépésük, hogy megpróbálják elérni a Fehér Házat és meginvitálni Trumpot „hősi városukba”.
Csernyihiv lakói őszinte reményüket fejezik ki, hogy az új nemzetközi kihívásokkal szemben Donald Trump lesz az, akinek sikerül erőfeszítéseket tennie egy újabb nagy háború megállítására és a tartós béke megteremtésére
– áll az átnevezés indoklásában.
Hozzátették, az amerikai elnök méltó lenne arra, hogy megkapja a béke-Nobel-díjat.
Az izraeli Petah Tikva városában 2019-ben már elneveztek egy teret Donald Trumpról, ezt azonban 2023-ban átnevezték Egyesült Államok térre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
