RSM Blog Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó

Bankmonitor Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé

Kasza Elliott-tal Watsco, Inc. - elemzés Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Holdblog AI az űrben - A nem túl távoli valóság Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben

Ricardo A hölgy nem hátrál meg Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.