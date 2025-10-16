  • Megjelenítés
Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Ha Oroszország nem kap segítséget szövetségeseitől, elsősorban Észak-Koreától, már rég elvesztette volna az ukrajnai háborút – jelentette ki Dmitro Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője. Donald Trump amerikai, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten Washingtonban találkoznak, ahol az Kijev offenzív stratégiáját vitatják meg az orosz-ukrán háborúban - jelentette a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Itt a hírhedt orosz FSZB magyarázata az európai drónokra: erre senki nem gondolt volna

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője szerint Moszkva meggyőződése, hogy a NATO biztonsági szolgálatai állnak az EU területén észlelt állítólagos orosz drónincidensek mögött.

Itt a hírhedt orosz FSZB magyarázata az európai drónokra: erre senki nem gondolt volna
Kimondta az Európai Bizottság: 2030-ban jöhet a háború Oroszország ellen

Az Európai Bizottság csütörtökön bemutatandó katonai terve szerint az EU-tagállamoknak öt évük van felkészülni egy esetleges háborúra. A dokumentum szerint 2030-ra Európának elég erős védelmi pozíciót kell kialakítania az ellenfelek elrettentésére és az esetleges agressziókra való reagálásra, főként egy Oroszország által indított háború esetén – tudósított a Politico.

Kimondta az Európai Bizottság: 2030-ban jöhet a háború Oroszország ellen
Katonai szakértő: áttörés az ukrán erődvárosnál, Kijev már evakuál

Az orosz állami hírügynökségnek, a TASzSz-nak nyilatkozott Andrej Marocsko katonai szakértő, aki a frontvonal jelenlegi helyzetét elemezte.

Katonai szakértő: áttörés az ukrán erődvárosnál, Kijev már evakuál
Sötét jövőt lengetett be Ukrajnának a korábbi miniszter: valódi összeomlás is jöhet

Tymofij Milovanov, korábbi ukrán gazdaságfejlesztési és kereskedelmi miniszter azt fejtegette, hogy népesedési katasztrófa várhat a kelet-európai országra a következő évtizedben.

Sötét jövőt lengetett be Ukrajnának a korábbi miniszter: valódi összeomlás is jöhet
Washington nyomást gyakorol: újabb nagyhatalomnak kellene leválnia az orosz energiáról

Az Egyesült Államok felszólította Japánt, hogy állítsa le az orosz energiahordozók importját, miközben Washington igyekszik csökkenteni Moszkva háborús bevételeit. Japán viszont továbbra is ragaszkodik az orosz LNG vásárlásához energiabiztonsági okokból, írja a Bloomberg.

Washington nyomást gyakorol: újabb nagyhatalomnak kellene leválnia az orosz energiáról
Figyelmeztet a NATO hatalma: Moszkva csapatokat gyűjt, a háború következő szakaszába léphetnek az oroszok

Antti Häkkänen finn védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy Oroszország igyekszik csapatokat gyűjteni, hogy ezzel a háború következő szakaszába lépjen – írja az RBK.

Figyelmeztet a NATO hatalma: Moszkva csapatokat gyűjt, a háború következő szakaszába léphetnek az oroszok
Jelentett az orosz védelmi minisztérium

A legfrissebb jelentések szerint az éjszaka folyamán mintegy 51 darab ukrán drónt semlegesítettek az orosz légvédelmi rendszerek. Elmondták, hogy a támadások zömét a Szaratovi, a Rosztovi és a Volgográdi régióban érzékelték, ezen felül eszközt érzékeltek a Krímen és az Azovi-tengernél is.

(TASzSz)

Putyin nagy bajba kerülhet: Ukrajna offenzívába lendülne, egyetlen dologra várnak

Donald Trump amerikai, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten Washingtonban találkoznak, ahol az Kijev offenzív stratégiáját vitatják meg az orosz-ukrán háborúban - jelentette a Kyiv Independent.

Putyin nagy bajba kerülhet: Ukrajna offenzívába lendülne, egyetlen dologra várnak
Trump bejelentése után fordulópont jöhet, India hatalmas döntést hozott

Donald Trump amerikai szerint India leállítja az orosz olajvásárlást, ami jelentős lépés lehet Moszkva gazdasági elszigetelésében.

Trump bejelentése után fordulópont jöhet, India hatalmas döntést hozott
Budanov egyetlen dologtól teszi függővé Oroszország túlélését, fordulópont jöhet a háborúban – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

