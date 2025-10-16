Fájó pontra mértek csapást az orosz hiperszonikus Kindzsalok: az ukrán légvédelem nem tudott reagálni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az orosz erők több mint 300 drónt és 37 rakétát, köztük jelentős számú ballisztikus rakétát használtak a támadás során. Egyes drónok kazettás lőszereket is hordoztak, és ismételt csapások célozták azokat a területeket, ahol a vészhelyzeti csapatok a károk helyreállításán dolgoztak. A magántulajdonban lévő DTEK energetikai vállalat jelentette, hogy létesítményeit éjszaka támadás érte.

A csapások következtében a Poltava régióban gáztermelő telephelyeket állítottak le.

Ez a támadás az október 3-i nagyszabású csapás után következett, amelyet az ukrán tisztviselők a háború kezdete óta az ország gázinfrastruktúrája elleni legnagyobb támadásként írtak le. Az akkori támadás a harkivi és poltavai régiók létesítményeit célozta, és kiterjedt károkat okozott. Szerhij Koreckij, a Naftogaz csoport vezetője szerint az október 3-i támadás 35 rakétát és 60 drónt foglalt magában. Az ukrán légvédelem néhányat elfogott, de nem mindet.

Az ukrán légierő jelentése szerint a legutóbbi éjszakai támadás során orosz dróncsoportok tartottak Poltava, Harkiv, Donyeck és Nyugat-Ukrajna felé.

A radarok MiG-31K vadászgépek felszállását észlelték, amelyek Kinzsal hiperszonikus rakéták hordozására képesek, míg megfigyelőcsoportok további rakéta- és ballisztikus indításokat jelentettek.

Helyi média szerint robbanásokat jelentettek Harkivban, Kropivnickijben, Poltavában és Csernyihivben. Reggel 7:51-re a hatóságok megerősítették, hogy egy orosz csapás egy ipari létesítményt és egy lakóépületet ért Csernyihivben, bár a város katonai vezetője, Dmitro Brizsinszki szerint nem jelentettek áldozatokat.

A Kindzsalokkal mért csapást az orosz védelmi minisztérium is megerősítette:

Válaszul Ukrajna oroszországi civil célpontok elleni terrortámadásaira az orosz fegyveres erők ma este nagy hatótávolságú, szárazföldi, légi és tengeri telepítésű precíziós fegyvereket, köztük Kinzsal hiperszonikus aeroballisztikus rakétákat, valamint drónokat használtak fel az ukrán katonai-ipari komplexumot támogató gázenergia-infrastruktúra-létesítmények ellen

- írták, valamint hozzátették, hogy minden támadással célba találtak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images