Figyelmeztet a NATO hatalma: Moszkva csapatokat gyűjt, a háború következő szakaszába léphetnek az oroszok
Figyelmeztet a NATO hatalma: Moszkva csapatokat gyűjt, a háború következő szakaszába léphetnek az oroszok

Portfolio
Antti Häkkänen finn védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy Oroszország igyekszik csapatokat gyűjteni, hogy ezzel a háború következő szakaszába lépjen – írja az RBK.

Oroszország valójában a potenciális agressziójának második szakaszára építi fel katonai erejét... valós fenyegetések vannak a NATO számára az ukrán háború után

– közölte a tárcavezető.

Häkkänen szerint egyértelmű jele a háborús agresszió folytatásának, hogy Moszkva a NATO határoknál gyűjti össze a csapatait. Szerinte ez akkor is ki fog tartani, amikor a háború befejeződik Ukrajnában. Hozzátette, hogy az oroszok modernizálják is közben az erőiket.

A finn védelmi miniszter azt is elmondta, hogy Helsinki kitart Ukrajna támogatása mellett, és újabb csomagot készítenek elő Kijev segítésére. 2024 tavaszán Volodimir Zelenszkij ukrán és Olli Stubb finn elnök kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá. A megállapodás a két ország közötti mélyebb együttműködést ír elő.

Címlapkép forrása: Anna Ross/picture alliance via Getty Images

