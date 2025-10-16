Figyelmeztet az orosz szakértő: olyan végzetes hibát követhet el Putyin, ami világháborúhoz vezethet

Ahhoz, hogy az ukránok ne folytassák a harcot, Moszkvának ki kell ütnie Európát a meccsből

- fogalmaz az Oroszország-kutató. "Végül is Oroszország számításai szerint Trump maga sem kedveli Európát, meg van győződve afelől, hogy a hozzá hasonlóan gondolkozók ott nem juthatnak hatalomra, és a NATO-t potyautasnak, az EU-t pedig versenytársnak tekinti" - írja Baunov.

Oroszország stratégiája ezáltal megváltozott az alaszkai trump–putyin-csúcs után:

ahelyett, hogy Ukrajnát győzné le, és rajta keresztül a kollektív Nyugatot, most közvetlenül Európát és a NATO-t próbálja hibrid katonai és propaganda vereséggel sújtani, ezen keresztül kerekedne felül Ukrajnán is.

Az európai drónincidensekkel Oroszország átlépett egy Rubicont, de úgy, hogy megőrizte a kifogások lehetőségét, a tényeket cáfolatokkal és alternatív elméletekkel mosva össze - vélekedik Baunov.

A szakértő állítása szerint

az orosz vezetésben erősödik az a nézet, hogy a NATO 5. cikkelye, a kollektív védelmi klauzula pusztán dekoratív célt szolgál.

A Kreml ezen hipotézisa alapján a NATO-tagok különböző osztályokba sorolhatók, és sem az Egyesült Államok, sem Nyugat-Európa nem áldozná fel saját katonáit és lakosságát a "másodvonalbeli" szövetségesekért.

A hibrid támadásokkal azonban Baunov szerint az a probléma, hogy hibrid hatással is járnak. Óvatosan, szépen lassan lépik át a NATO-tagállamok elleni katonai agresszió vörös vonalát, így nem képesek meggyőző eredményt produkálni. Ez lehetővé teszi az EU és a NATO számára, hogy vegyes módon reagáljon: az incidenseket ürügyként használhatja a mozgósításra, anélkül, hogy azokat az 5. cikkelyt szükségeltető támadásoknak nyilvánítsák.

Baunov ezért gondolja, hogy akárcsak az Ukrajna elleni invázió előtt, Putyin most is "az arcát próbálja menteni", és egyre közelebb kényszerül ténferegni egy NATO elleni potenciális háborúhoz, hogy meggyőzőbbnek mutatkozzon.

Lehetséges, hogy a NATO próbára tételével és azzal, hogy megpróbálja elriasztani Európát Ukrajnától, Putyin létrehozza azt a saját eseményét, ami megfeleltethető Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának. Ki tudja, hol landolhat egy eltévedt drón?

- teszi fel a kérdést Carnegie Oroszország Eurázsia-központjának vezető munkatársa, utalva az I. világháborút kirobbantó 1914-es merényletre a Habsburg-dinasztia trónörököse ellen. Baunov leszögezi:

"Nincs garancia arra, hogy Oroszország nem fogja megismételni a 2022-ben elkövetett hibáját."

Akkor a Kreml arra számított, hogy Ukrajna "gyenge és haszontalan", most pedig arra, hogy "a NATO gyenge, megosztott és határozatlan lesz".

Moszkva szó szerint idézi saját propagandáját, ahogyan azt Ukrajna teljes körű inváziója előestéjén is tette

- zárja gondolatait Baunov.

