Hatalmas nyomás alatt India: Trump a legsúlyosabb szankciót is bevetné az orosz olaj ügyében

Donald Trump újabb frontot nyitott az orosz energiahordozók elleni kampányban: az amerikai elnök szerint India vállalta, hogy leállítja az orosz olaj vásárlását, amit „nagy lépésnek” nevezett Moszkva elszigetelésében. Új-Delhi viszont óvatosan reagált, és nem erősítette meg a bejelentést, miközben Washingtonban próbálja elkerülni, hogy az Egyesült Államok kivesse az 500%-os szupervámját az orosz olajat importáló országokra - számolt be a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök biztosította őt arról, hogy India leállítja az orosz olaj vásárlását. Trump ezt "nagy lépésnek" nevezte Moszkva gazdasági elszigetelésére irányuló erőfeszítésekben.

Nem voltam elégedett azzal, hogy India olajat vásárol, és ma biztosított arról, hogy nem fognak olajat vásárolni Oroszországtól

- mondta Trump, majd hozzátette: "ez egy nagy lépés...most rá fogjuk venni Kínát, hogy ugyanezt tegye".

India felemásan regálat Trump kijelentésére. Az ország külügyminisztériuma csütörtökön közleményben azt írta, hogy az ország két fő célja a stabil energiaárak és a biztonságos ellátás biztosítása. "Következetes prioritásunk az indiai fogyasztók érdekeinek védelme a változékony energiapiacon. Importpolitikánkat teljes mértékben ez a cél vezérli" - áll a nyilatkozatban, amely nem tért ki közvetlenül Trump orosz olajvásárlásokkal kapcsolatos megjegyzésére. Az indiai finomítók szerint a kormány nem adott hivatalos utasítást az orosz olajvásárlások leállítására.

Megkezdődött a leválás, csak lassan. India és Kína jelenleg az orosz tengeri nyersolajexport két legnagyobb felvásárlója, kihasználva a diszkont árakat, amelyeket Oroszország kénytelen elfogadni, miután az USA és az EU által alkalmazott szankciók és lecsökkent kereslet miatt szorult helyzetbe került. Az idei pénzügyi év első hat hónapjában (április-szeptember) India napi 1,75 millió hordó orosz nyersolajat importált, ami India teljes olajimportjának körülbelül 36%-át tette ki, szemben az egy évvel korábbi 40%-kal. Ugyanebben az időszakban India amerikai nyersolajimportja éves szinten 6,8%-kal, napi körülbelül 213 000 hordóra nőtt, ami az import 4,3%-át teszi ki. A közel-keleti olaj részesedése a 2025 szeptemberéig tartó hat hónapban 42%-ról 45%-ra emelkedett a kormányzati adatok szerint.

Indiai tisztviselők jelenleg is Washingtonban tartózkodnak kereskedelmi tárgyalások céljából. Az Egyesült Államok augusztus végén megduplázta az indiai árukra kivetett vámokat (így összesen 50%), hogy nyomást gyakoroljon Új-Delhire az orosz olajimport csökkentése érdekében. Az amerikai tárgyalók jelezték, hogy az orosz olajimport korlátozása kulcsfontosságú lenne India vámtarifáinak csökkentéséhez és egy kereskedelmi megállapodás megkötéséhez.

Ha nem lenne elég a kérés

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tegnapi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a szenátus jelentős többsége továbbra is támogatja az 500%-os szupervámot. Ezt azokra az országokra vetnék ki, amelyek orosz olajat vásárolnak. Az ötlet nem újdonság, azt már tavasszal is belengette az amerikai vezetés, azonban mai napig a "fiókban tartják". Bár Bessent a szerdai nyilatkozatában csak Kínát emelte ki, de eredetileg Indiai is a célkeresztben volt, így nem nyugodhatnak meg.

A republikánusok egyelőre nem tudták megszerezni a szükséges számú demokrata szenátorok támogatását, de 85 képviselő már kész felhatalmazást adni Trumpnak a vámok bevezetésére - tette hozzá a pénzügyminiszter. Ezzel azt kívánta jelezni, hogy ha szükséges, akkor bármelyik pillanatban előkerülhet a fiókból a törvényjavaslat.

