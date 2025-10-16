  • Megjelenítés
Hatalmas nyomás alatt India: Trump a legsúlyosabb szankciót is bevetné az orosz olaj ügyében
Globál

Hatalmas nyomás alatt India: Trump a legsúlyosabb szankciót is bevetné az orosz olaj ügyében

Portfolio
Donald Trump újabb frontot nyitott az orosz energiahordozók elleni kampányban: az amerikai elnök szerint India vállalta, hogy leállítja az orosz olaj vásárlását, amit „nagy lépésnek” nevezett Moszkva elszigetelésében. Új-Delhi viszont óvatosan reagált, és nem erősítette meg a bejelentést, miközben Washingtonban próbálja elkerülni, hogy az Egyesült Államok kivesse az 500%-os szupervámját az orosz olajat importáló országokra - számolt be a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök biztosította őt arról, hogy India leállítja az orosz olaj vásárlását. Trump ezt "nagy lépésnek" nevezte Moszkva gazdasági elszigetelésére irányuló erőfeszítésekben.

Nem voltam elégedett azzal, hogy India olajat vásárol, és ma biztosított arról, hogy nem fognak olajat vásárolni Oroszországtól

- mondta Trump, majd hozzátette: "ez egy nagy lépés...most rá fogjuk venni Kínát, hogy ugyanezt tegye".

India felemásan regálat Trump kijelentésére. Az ország külügyminisztériuma csütörtökön közleményben azt írta, hogy az ország két fő célja a stabil energiaárak és a biztonságos ellátás biztosítása. "Következetes prioritásunk az indiai fogyasztók érdekeinek védelme a változékony energiapiacon. Importpolitikánkat teljes mértékben ez a cél vezérli" - áll a nyilatkozatban, amely nem tért ki közvetlenül Trump orosz olajvásárlásokkal kapcsolatos megjegyzésére. Az indiai finomítók szerint a kormány nem adott hivatalos utasítást az orosz olajvásárlások leállítására.

Megkezdődött a leválás, csak lassan. India és Kína jelenleg az orosz tengeri nyersolajexport két legnagyobb felvásárlója, kihasználva a diszkont árakat, amelyeket Oroszország kénytelen elfogadni, miután az USA és az EU által alkalmazott szankciók és lecsökkent kereslet miatt szorult helyzetbe került. Az idei pénzügyi év első hat hónapjában (április-szeptember) India napi 1,75 millió hordó orosz nyersolajat importált, ami India teljes olajimportjának körülbelül 36%-át tette ki, szemben az egy évvel korábbi 40%-kal. Ugyanebben az időszakban India amerikai nyersolajimportja éves szinten 6,8%-kal, napi körülbelül 213 000 hordóra nőtt, ami az import 4,3%-át teszi ki. A közel-keleti olaj részesedése a 2025 szeptemberéig tartó hat hónapban 42%-ról 45%-ra emelkedett a kormányzati adatok szerint.

Indiai tisztviselők jelenleg is Washingtonban tartózkodnak kereskedelmi tárgyalások céljából. Az Egyesült Államok augusztus végén megduplázta az indiai árukra kivetett vámokat (így összesen 50%), hogy nyomást gyakoroljon Új-Delhire az orosz olajimport csökkentése érdekében. Az amerikai tárgyalók jelezték, hogy az orosz olajimport korlátozása kulcsfontosságú lenne India vámtarifáinak csökkentéséhez és egy kereskedelmi megállapodás megkötéséhez.

Ha nem lenne elég a kérés

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tegnapi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a szenátus jelentős többsége továbbra is támogatja az 500%-os szupervámot. Ezt azokra az országokra vetnék ki, amelyek orosz olajat vásárolnak. Az ötlet nem újdonság, azt már tavasszal is belengette az amerikai vezetés, azonban mai napig a "fiókban tartják". Bár Bessent a szerdai nyilatkozatában csak Kínát emelte ki, de eredetileg Indiai is a célkeresztben volt, így nem nyugodhatnak meg.

A republikánusok egyelőre nem tudták megszerezni a szükséges számú demokrata szenátorok támogatását, de 85 képviselő már kész felhatalmazást adni Trumpnak a vámok bevezetésére - tette hozzá a pénzügyminiszter. Ezzel azt kívánta jelezni, hogy ha szükséges, akkor bármelyik pillanatban előkerülhet a fiókból a törvényjavaslat.

Kapcsolódó cikkünk

500%-os szupervám az orosz olaj miatt – Magyarország is térdre kényszerülhet

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
J-10C kínai vadászgép - rakéták - indonézia - légicsata
Globál
Történelmi arculcsapás éri a Nyugatot: lecsapott a J-10C sztárgépekre a felemelkedő hatalom
Pénzcentrum
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility