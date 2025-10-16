Marocsko kiemelte, hogy jelenleg a frontvonal minden pontján heves összecsapások zajlanak, de különösen az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” területén zajló összecsapásokat említette. Arról is beszélt, hogy mi lehet jelenleg az oroszok taktikai célja:

Novopavlovka felszabadítása lehetővé tette számunkra, hogy leszűkítsük azt az üstöt, amelyben az ukrán csoport Szuhoj Jar falu közelében tartózkodik

– jelentette ki.

Azt is megjegyezte, hogy szerinte a frontvonal minden szakaszán zajlik a „tűzfészek bezárása”. Konkrét sikereket is említett: információ szerint az ukrán erődvárosból, Kosztyantynivkából az Kijev megkezdte a katonai vezetők, tisztek kivonását, mivel kelet felől egyre közelebb érnek az orosz csapatok.

Az ukrán fegyveresek kivonták onnan a parancsnoki állományukat. Az összeköttetést elsősorban reguláris harci egységek tartják fenn: közlegények és ritka esetekben őrmestereik

– jelentett ki.

Szerinte ennek ellenére a védelem továbbra is nyomást próbál gyakorolni a támadó fegyveresekre.

