Kiderült: igaz, amit Putyin mond az amerikai Tomahawk rakétákról – Ebből nagy baj lehet

A lap arról ír, hogy az Egyesült Államoknak nincs sok nélkülözhető Tomahawk-rakétája: elvileg 4150 Tomahawkkal rendelkeznek, de egyrészt az USA gyorsabban fogyasztja ezeket a fegyvereket, mint ahogy gyártja őket, másrészt ezek fontos szerepet játszanak Amerika védelmi stratégiájában.

Ha az amerikaiak úgy döntenek, elküldik ezeket a fegyvereket Ukrajnának, maximum „néhány száz,” de reálisan inkább 20-50 ilyen fegyvert küldenek a megtámadott országnak

– írta meg a lap szakértői véleményekre hivatkozva. Az ukránok a fegyvereket szárazföldi indítókkal együtt kapnák meg.

Az FT azt is megtudta, hogy a Pentagon azt tervezi, hogy nagyon gyorsan elküldi Ukrajnának a Tomahawkokat, ha Trump elnök kiadja az erre vonatkozó parancsot. Bár egy rendkívül komplex és szofisztikált eszközről van szó,

Amerika küldene „vállalkozókat” is, akik segítik az ukrán katonákat a fegyverek kezelésében és segítenek Washingtonnak is abban, hogy az ukrán erők csak az általuk jóváhagyott célpontokat tudják támadni.

Ez a rész azért is érdekes, mert Oroszország arra hivatkozva fenyegetőzik most eszkalációval, atomtámadással és egyéb drasztikus dolgokkal, mert Moszkva azt állítja: Ukrajna amerikai katonák, katonai szakértők segítségével támadná Oroszország belső területeit, ezzel az USA közvetlenül is belépne a háborúba.

Az FT által említett „vállalkozók” lényegében katonai háttérrel rendelkező biztonsági cégeket (security contractor) jelentene, vagyis amerikai állampolgárok, amerikai haderőt megjárt személyek mennének Ukrajnába a Tomahawkokat kezelni. Nyilvánvalóan fontos lenne az is, hogy kifejezetten olyan személyek menjenek Ukrajnába, akik specializációja a nagy hatótávolságú rakétafegyverek kezelése.

Érdekesség, hogy az FT hangsúlyozza: a „vállalkozók” abban is segítenének, hogy Ukrajna csupán a Washington által jóváhagyott célpontokat tudja támadni, vagyis vélhetően nem kap majd Kijev engedélyt arra, hogy mondjuk a Kreml ellen támadást indítson. Miközben Trump ezzel pont, hogy az eszkalációt akarja elkerülni, az amerikai állampolgárságú zsoldosok jelenlétére aligha fog pozitívan reagálni Moszkva.

Az FT értesüléseit az Egyesült Államok egyelőre nem erősítette meg.

Címlapkép forrása: Kenneth Moll / Wikimedia Commons / US Navy