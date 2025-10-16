Kiderült: igaz, amit Putyin mond az amerikai Tomahawk rakétákról – Ebből nagy baj lehet

A lap arról ír, hogy az Egyesült Államoknak nincs sok nélkülözhető Tomahawk-rakétája: elvileg 4150 Tomahawkkal rendelkeznek, de egyrészt az USA gyorsabban fogyasztja ezeket a fegyvereket, mint ahogy gyártja őket, másrészt ezek fontos szerepet játszanak Amerika védelmi stratégiájában.
Ha az amerikaiak úgy döntenek, elküldik ezeket a fegyvereket Ukrajnának, maximum „néhány száz,” de reálisan inkább 20-50 ilyen fegyvert küldenek a megtámadott országnak
– írta meg a lap szakértői véleményekre hivatkozva. Az ukránok a fegyvereket szárazföldi indítókkal együtt kapnák meg.
Az FT azt is megtudta, hogy a Pentagon azt tervezi, hogy nagyon gyorsan elküldi Ukrajnának a Tomahawkokat, ha Trump elnök kiadja az erre vonatkozó parancsot. Bár egy rendkívül komplex és szofisztikált eszközről van szó,
Amerika küldene „vállalkozókat” is, akik segítik az ukrán katonákat a fegyverek kezelésében és segítenek Washingtonnak is abban, hogy az ukrán erők csak az általuk jóváhagyott célpontokat tudják támadni.
Ez a rész azért is érdekes, mert Oroszország arra hivatkozva fenyegetőzik most eszkalációval, atomtámadással és egyéb drasztikus dolgokkal, mert Moszkva azt állítja: Ukrajna amerikai katonák, katonai szakértők segítségével támadná Oroszország belső területeit, ezzel az USA közvetlenül is belépne a háborúba.
Az FT által említett „vállalkozók” lényegében katonai háttérrel rendelkező biztonsági cégeket (security contractor) jelentene, vagyis amerikai állampolgárok, amerikai haderőt megjárt személyek mennének Ukrajnába a Tomahawkokat kezelni. Nyilvánvalóan fontos lenne az is, hogy kifejezetten olyan személyek menjenek Ukrajnába, akik specializációja a nagy hatótávolságú rakétafegyverek kezelése.
Érdekesség, hogy az FT hangsúlyozza: a „vállalkozók” abban is segítenének, hogy Ukrajna csupán a Washington által jóváhagyott célpontokat tudja támadni, vagyis vélhetően nem kap majd Kijev engedélyt arra, hogy mondjuk a Kreml ellen támadást indítson. Miközben Trump ezzel pont, hogy az eszkalációt akarja elkerülni, az amerikai állampolgárságú zsoldosok jelenlétére aligha fog pozitívan reagálni Moszkva.
Az FT értesüléseit az Egyesült Államok egyelőre nem erősítette meg.
Címlapkép forrása: Kenneth Moll / Wikimedia Commons / US Navy
Ma nyílik meg Budapest legújabb bevásárlóközpontja
A Bosnyák téri piac mellett.
Órákon belül eldől a francia kormány sorsa
Már zajlik a bizalmatlansági indítvány tárgyalása.
Kiderült: igaz, amit Putyin mond az amerikai Tomahawk rakétákról – Ebből nagy baj lehet
Veszélyes helyzet állhat elő.
Valaki egyetlen gombnyomással több pénzt "teremtett", mint a világ GDP-jének kétszerese
Átlagos nap a kriptopiacon.
Két új tag a Raiffeisen International igazgatóságában
Kamila Makhmudová lesz a pénzügyi igazgató.
Nem Magyarország, hanem két másik ország torpedózza meg az új orosz szankciókat
Meglepő helyzet állt elő az október 23-i uniós csúcs előtt.
Hatalmas nyomás alatt India: Trump a legsúlyosabb szankciót is bevetné az orosz olaj ügyében
Újra előkerült a szupervám.
A fél világ behódolt az Európai Uniónak, még Kína is beadta a derekát
Az új uniós rendszernek már több mint 40 ország veti alá magát kényszerből.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!