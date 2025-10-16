Lecsapott a legendás ukrán HIMARS: Oroszország elvesztette az egyik csúcsfegyverét

A közösségi médiában jelentek meg először azok a videók, amelyen egy orosz 91N6E „Big Bird” radar és a mellette állomásozó Sz-400 légvédelmi rakétarendszerre mérnek csapást az ukránok. A leírás alapján az ukrán 92. Különálló Rohamdandár drónoperátorai egy Shark-M pilóta nélküli repülőgép segítségével végeztek megfigyelést, amikor a mező közepén kiszúrták az oroszok rakétarendszerét. Nem sokkal később érkezett is a csapás, amely a videó alapján sikeresnek bizonyult, mivel tűz ütött ki a berendezésen.
Using a Shark-M UAV, operators from Ukraine’s 92nd Separate Assault Brigade directed a GMLRS strike from an M142 HIMARS, successfully destroying a Russian S-400 air defense system along with its 91N6E “Big Bird” radar. pic.twitter.com/xsJ4QAdtQI https://t.co/xsJ4QAdtQI— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 15, 2025
Az 91N6E Oroszország egyik legfejlettebb rakétarendszerét jelenti, amely képes egy időben akár 300 célpontot is követni. A radar két konténerben helyezkedik el, az egyikben a radarelektronika és a kijelzők rögzítettek, a másikban pedig az adók, vevők és az antennák. Mintegy 340 kilométeres hatósugárral rendelkezik. Az Sz-400-es légvédelmi rakétarendszer egyik alapvető elemének számít, ez jelenleg az orosz haderő kritikus fontosságú eszköze az ukrán rakéták elhárítására. A gyár állításai szerint akár 400 kilométeres távolságban is képesek megsemmisíteni az ellenséges célpontokat, ám a cirkálórakéták esetében ez a távolság jelentősen csökken, akkor nagyjából 40 kilométerre lehetnek képesek.
A támadással több millió dolláros kár érte az oroszokat.
Címlapkép forrása: Portfolio
Elkezdődött: megindította Donald Trump a CIA-t, hamarosan jöhet a szárazföldi támadás
Az elnök komolyan mérlegeli, hogy elkezdi hamarosan bombázni Venezuelát.
A német kancellár szerint közös európai tőzsdét kell létrehozni
Európa jövője a tét.
Elfogadták a rendeletet: nagy változás jön a mobiltöltőknél, nincs kibúvó
Újabb lépést tesz ez EU az egységesítés felé.
A legtöbb országban már vágnak, de Magyarország kitart - Miért viselkedik másképp az MNB?
Nyeste Orsolya elemzése a régiós kamatvárakozásokról.
Kína reagált Trump vámfenyegetésére: Amerika elferdíti a tényeket
Folytatódik az üzengetés.
Ma nyílik meg Budapest legújabb bevásárlóközpontja
A Bosnyák téri piac mellett.
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?