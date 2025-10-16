  • Megjelenítés
Lecsapott a legendás ukrán HIMARS: Oroszország elvesztette az egyik csúcsfegyverét
Globál

Lecsapott a legendás ukrán HIMARS: Oroszország elvesztette az egyik csúcsfegyverét

Portfolio
Friss felvételek érkeztek arról, ahogy az ukrán haderő egyik HIMARS rakétarendszere semlegesíti az oroszok csúcsfegyverét.

A közösségi médiában jelentek meg először azok a videók, amelyen egy orosz 91N6E „Big Bird” radar és a mellette állomásozó Sz-400 légvédelmi rakétarendszerre mérnek csapást az ukránok. A leírás alapján az ukrán 92. Különálló Rohamdandár drónoperátorai egy Shark-M pilóta nélküli repülőgép segítségével végeztek megfigyelést, amikor a mező közepén kiszúrták az oroszok rakétarendszerét. Nem sokkal később érkezett is a csapás, amely a videó alapján sikeresnek bizonyult, mivel tűz ütött ki a berendezésen.

Az 91N6E Oroszország egyik legfejlettebb rakétarendszerét jelenti, amely képes egy időben akár 300 célpontot is követni. A radar két konténerben helyezkedik el, az egyikben a radarelektronika és a kijelzők rögzítettek, a másikban pedig az adók, vevők és az antennák. Mintegy 340 kilométeres hatósugárral rendelkezik. Az Sz-400-es légvédelmi rakétarendszer egyik alapvető elemének számít, ez jelenleg az orosz haderő kritikus fontosságú eszköze az ukrán rakéták elhárítására. A gyár állításai szerint akár 400 kilométeres távolságban is képesek megsemmisíteni az ellenséges célpontokat, ám a cirkálórakéták esetében ez a távolság jelentősen csökken, akkor nagyjából 40 kilométerre lehetnek képesek.

A támadással több millió dolláros kár érte az oroszokat.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-katonák-fegyverek-oroszország-támadás-frontvonal-összecsapás
Globál
Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility