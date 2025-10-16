Lecsapott a legendás ukrán HIMARS: Oroszország elvesztette az egyik csúcsfegyverét

Friss felvételek érkeztek arról, ahogy az ukrán haderő egyik HIMARS rakétarendszere semlegesíti az oroszok csúcsfegyverét.

A közösségi médiában jelentek meg először azok a videók, amelyen egy orosz 91N6E „Big Bird” radar és a mellette állomásozó Sz-400 légvédelmi rakétarendszerre mérnek csapást az ukránok. A leírás alapján az ukrán 92. Különálló Rohamdandár drónoperátorai egy Shark-M pilóta nélküli repülőgép segítségével végeztek megfigyelést, amikor a mező közepén kiszúrták az oroszok rakétarendszerét. Nem sokkal később érkezett is a csapás, amely a videó alapján sikeresnek bizonyult, mivel tűz ütött ki a berendezésen.

Using a Shark-M UAV, operators from Ukraine’s 92nd Separate Assault Brigade directed a GMLRS strike from an M142 HIMARS, successfully destroying a Russian S-400 air defense system along with its 91N6E “Big Bird” radar. pic.twitter.com/xsJ4QAdtQI https://t.co/xsJ4QAdtQI — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 15, 2025

Az 91N6E Oroszország egyik legfejlettebb rakétarendszerét jelenti, amely képes egy időben akár 300 célpontot is követni. A radar két konténerben helyezkedik el, az egyikben a radarelektronika és a kijelzők rögzítettek, a másikban pedig az adók, vevők és az antennák. Mintegy 340 kilométeres hatósugárral rendelkezik. Az Sz-400-es légvédelmi rakétarendszer egyik alapvető elemének számít, ez jelenleg az orosz haderő kritikus fontosságú eszköze az ukrán rakéták elhárítására. A gyár állításai szerint akár 400 kilométeres távolságban is képesek megsemmisíteni az ellenséges célpontokat, ám a cirkálórakéták esetében ez a távolság jelentősen csökken, akkor nagyjából 40 kilométerre lehetnek képesek.

A támadással több millió dolláros kár érte az oroszokat.

Címlapkép forrása: Portfolio