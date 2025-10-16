Lehullott a lepel Donald Trump új, grandiózus tervéről: az elnök büszkén dicsekedett a monumentális projektjével

A Trump-adminisztráció egy diadalív építését fontolgatja a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulójára időzített ünnepségsorozat részeként.
Egy magas rangú fehér házi tisztviselő szerint az ötlet közvetlenül az elnöktől származik.
Ő találta ki a tervet és a folyamat minden lépésében részt vesz
- nyilatkozta a tisztviselő a CNN-nek. Trump, aki évtizedekig ingatlanfejlesztő üzletemberként volt ismert világszerte, második hivatalba lépése óta jelentős változtatásokat hajtott végre a Fehér Ház berendezésében. Többek között átépíttette és leburkoltatta a rózsakertet, aranyozott díszekkel boríttatta be az Ovális Irodát és a kabinettermet, valamint egy nagyszabású bálterem építésének is nekifogott a keleti szárny helyén.
On Trump’s desk in the Oval Office today was a plan for a triumphal arch on the other side of the river from the Lincoln Memorial pic.twitter.com/PyulIhlmHE https://t.co/PyulIhlmHE— Danny Kemp (@dannyctkemp) October 9, 2025
A tervezett diadalív modelljei többször feltűntek már az elnök asztalán a fehér házban,
de egy szerdai adománygyűjtő rendezvényen Trump bemutatta azokat a nagyközönségnek is.
Gyönyörű lesz. Azt hiszem, fantasztikus lesz
- mondta, miközben a három különböző méretű mintadarabot mutogatta.
Bármelyik jól nézne ki, de én a legnagyobbra gondolok
- tette hozzá nevetve.
New media post from Donald J. Trump(TS: 11 Oct 00:27 ET) pic.twitter.com/ScPS3ypWq3 https://t.co/ScPS3ypWq3— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 11, 2025
A modelleket a Harrison Design nevű cég tervezhette, az egyik látványtervet pedig Trump a közösségi médiában is megosztotta.
A kőből készült diadalív az oldalán oszlopokkal és koszorúkkal, a tetején sasokkal és egy aranyozott szárnyas alakkal lenne díszítve, hasonlóan a párizsi Diadalívhez, amelyet Trump a 2017-es látogatása során megcsodált.
Az emlékmű a tervek szerint az Arlington Memorial híd Virginia-közeli oldalán kapna helyet, egy körforgalomban az Arlington Nemzeti Temető és a Lincoln-emlékmű között.
Az egyelőre nem világos, hogyan finanszíroznák az építmény felhúzását.
Egy, az ügyet ismerő forrás szerint
Washington DC az egyetlen jelentős nyugati főváros, amelynek nincs diadalíve. Ez egy időtlen hagyomány események, emberek és eszmék ünneplésére – valamint városkapuként is szolgál.
Trump pár hónapja rendeletet adott ki, előírva, hogy minden szövetségi épületnek a klasszikus építészet stílusjegyeit kell követnie, és minden ettől eltérő tervet közvetlenül az elnöknek kell jóváhagynia.
Szerdán egy riporter az asztalán lévő modellről kérdezte Trumpot, illetve arról, hogy kinek készül a diadalív. Erre válaszul az elnök magára mutatott, mondván,
nekem.
Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images
