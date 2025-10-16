Megszólalt a Roszatom vezetője: csak egy tűzszünet mentheti meg a zaporizzsjai atomerőművet a katasztrófától

Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője szerint
egy "nyugodt időszak" bevezetése lehetővé tenné két megrongálódott villamos vezeték helyreállítását
- az egyik vezeték orosz, a másik ukrán ellenőrzés alatt álló területen található.
Az ukrán zaporizzsjai atomerőmű szeptember 23. óta van rendes áramforrás nélkül. Jelenleg is vészhelyzeti üzemmódban, dízelgenerátorok biztosítják a kritikus rendszerek működését. Az erőművet ellátó villamosenergia-hálózat javítására eddig azért nem volt lehetőség, mert az erőmű közelében folyó harcok miatt a munkálatokat nem lehet biztonságosan elvégezni.
Ez egy nagyon nehéz döntés, amely méltányos egyensúlyt igényel. Egyelőre csak előzetes elképzelésről van szó, de lehetséges, hogy már holnap életbe lép
- mondta Lihacsov az orosz állami médiában.
Az ukrajnai helyzetet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) is közelről figyeli. A szervezet többször felszólította a feleket, hogy szüntessék be a harcokat a munkálatok elvégzéséig. Továbbá arra is felhívták a figyelmet, hogy a nukleáris létesítmény köré egy demilitarizált övezetet kellene kialakítani, ugyanis az atomerőmű közvetlenül a frontvonal mellett található. A nehéztüzérségi csapások és a folyamatos dróntámadások még ha nem is az erőművet célozzák, de nagyon komoly kockázatot jelentenek.
Ráadásul nemrég az is felmerült, hogy a Roszatom előkészületeket tesz a zaporizzsjai atomerőmű újraindítására. Azonban egy háborús övezetben működő atomerőmű hatalmas kockázatot jelentene, így nehezen értelmezhető a biztonságos újraindításának gondolata. Azonban a mostani esetleges megállapodás és fegyvernyugvás, valamint egy harcoktól mentes terület kijelölése akár előirányozhatja az erőmű újraindítását.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Csípős megjegyzéssel szúrt oda az oroszoknak a NATO főtitkára: ciki ügyetlenkedésről beszél, Moszkva láthatóan megsértődött
Nem ez az első ilyen megjegyzése.
Túlélte a vihart a francia kormány – de a neheze még most jön
Újabb esélyt nyert a káosz kezelésére.
Exkluzív esemény, lehull a lepel a devizaárfolyamokról
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
Nagyon furcsa dokumentumot lobogtatott egy ukrán férfi a lengyel határon – Nem meglepő, hogy lekapcsolták
Már nem ez az első ilyen eset.
Megszólalt a Roszatom vezetője: csak egy tűzszünet mentheti meg a zaporizzsjai atomerőművet a katasztrófától
Fegyvernyugvásra van szükség.
Áttörést érhettek el az oroszok a FAB-okkal: ha ez igaz, akkor Ukrajna nagy bajban van
Pánikolnak az ukrán bloggerek.
Járványügyi zárlat lépett életbe Tökölön – 5 km-es körzetben korlátozásokról döntöttek
A hatóságok azonosították a mézelő méhek nyúlós költésrothadása nevű betegséget.
Megnyugodni látszik a lakáspiac az első Otthon Start-sokk után
Mérséklődhet a túlárazás.
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?