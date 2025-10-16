  • Megjelenítés
Megszólalt a Roszatom vezetője: csak egy tűzszünet mentheti meg a zaporizzsjai atomerőművet a katasztrófától
Megszólalt a Roszatom vezetője: csak egy tűzszünet mentheti meg a zaporizzsjai atomerőművet a katasztrófától

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője azt mondta, hogy nyitottak lennének egyezkedni az ukránokkal egy ideiglenes fegyvernyugvásról a zaporizzsjai atomerőmű környékén, hogy helyreállíthassák a harcokban megrongálódott két villamos vezetéket. Az erőmű szeptember vége óta áram nélkül, vészüzemmódban működik, miközben a frontvonal közelsége továbbra is akadályozza a javítási munkálatokat.

Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője szerint

egy "nyugodt időszak" bevezetése lehetővé tenné két megrongálódott villamos vezeték helyreállítását

- az egyik vezeték orosz, a másik ukrán ellenőrzés alatt álló területen található.

Az ukrán zaporizzsjai atomerőmű szeptember 23. óta van rendes áramforrás nélkül. Jelenleg is vészhelyzeti üzemmódban, dízelgenerátorok biztosítják a kritikus rendszerek működését. Az erőművet ellátó villamosenergia-hálózat javítására eddig azért nem volt lehetőség, mert az erőmű közelében folyó harcok miatt a munkálatokat nem lehet biztonságosan elvégezni.

Ez egy nagyon nehéz döntés, amely méltányos egyensúlyt igényel. Egyelőre csak előzetes elképzelésről van szó, de lehetséges, hogy már holnap életbe lép

- mondta Lihacsov az orosz állami médiában.

Az ukrajnai helyzetet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) is közelről figyeli. A szervezet többször felszólította a feleket, hogy szüntessék be a harcokat a munkálatok elvégzéséig. Továbbá arra is felhívták a figyelmet, hogy a nukleáris létesítmény köré egy demilitarizált övezetet kellene kialakítani, ugyanis az atomerőmű közvetlenül a frontvonal mellett található. A nehéztüzérségi csapások és a folyamatos dróntámadások még ha nem is az erőművet célozzák, de nagyon komoly kockázatot jelentenek.

Ráadásul nemrég az is felmerült, hogy a Roszatom előkészületeket tesz a zaporizzsjai atomerőmű újraindítására. Azonban egy háborús övezetben működő atomerőmű hatalmas kockázatot jelentene, így nehezen értelmezhető a biztonságos újraindításának gondolata. Azonban a mostani esetleges megállapodás és fegyvernyugvás, valamint egy harcoktól mentes terület kijelölése akár előirányozhatja az erőmű újraindítását.

