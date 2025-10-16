Nagyon furcsa dokumentumot lobogtatott egy ukrán férfi a lengyel határon – Nem meglepő, hogy lekapcsolták

A lengyel határőrség megállította a 62 éves férfit, akit bíróság elé állítottak hamis dokumentumok használata miatt.

A határőrség szerint

mivel a Szovjetunió már 1991 óta nem létezik, nem érvényes rá a nemzetközi közlekedést szabályozó Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény.

Ez már a harmadik alkalom, hogy Lengyelországban szovjet jogosítvány használata miatt kapnak el ukrán állampolgárt.

Poland has detained a man trying to cross its border using a driving licence issued by the Soviet Union – a country that has not existed for over 30 years.He has been referred to court for using an improper document https://t.co/D42UpYrZz4 https://t.co/D42UpYrZz4 — Notes from Poland (@notesfrompoland) October 15, 2025

A címlapkép illusztráció, forrása: Pierre Crom/Getty Images