  • Megjelenítés
Nagyon furcsa dokumentumot lobogtatott egy ukrán férfi a lengyel határon – Nem meglepő, hogy lekapcsolták
Globál

Nagyon furcsa dokumentumot lobogtatott egy ukrán férfi a lengyel határon – Nem meglepő, hogy lekapcsolták

Portfolio
Egy ukrán férfi egy még a néhai Szovjetunió hatóságai által kiadott vezetői engedéllyel akarta átlépni az ukrán-lengyel határt, a határőrök őrizetbe vették – írja a Notes From Poland.

A lengyel határőrség megállította a 62 éves férfit, akit bíróság elé állítottak hamis dokumentumok használata miatt.

A határőrség szerint

mivel a Szovjetunió már 1991 óta nem létezik, nem érvényes rá a nemzetközi közlekedést szabályozó Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény.

Ez már a harmadik alkalom, hogy Lengyelországban szovjet jogosítvány használata miatt kapnak el ukrán állampolgárt.

A címlapkép illusztráció, forrása: Pierre Crom/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-katonák-fegyverek-oroszország-támadás-frontvonal-összecsapás
Globál
Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility