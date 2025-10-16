Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal a csúcstalálkozóról

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közölte, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel a budapesti Trump-Putyin találkozóról.

Orbán Viktor azt írta:

Telefonon egyeztettem Trump elnökkel. Az előkészületeket megkezdtük.

Csütörtökön délután derült ki, hogy Donald Trump telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül azelőtt, hogy holnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalna. A fő témák mindkét egyeztetésen az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról szólnak.

Pár órával később érkezett a bejelentés, hogy Budapesten találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin, erről az elnök Truth Socialön írt. A hírről a TASSZ orosz hírügynökség is beszámolt.

Csütörtökön késő este arról számolt be a Reuters, hogy orosz híradások szerint az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio és az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov

a következő napokban egyeztetni fognak Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök újabb csúcstalálkozójának előkészítéséről.

- mondta Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója a Reuters beszámolója szerint.

Orbán Viktor miniszterelnök az X-en azt írta Trump budapesti találkozójának belengetése után nem sokkal: "A tervezett találkozó az amerikai és az orosz elnök között nagyszerű hír a világ békeszerető embereinek. Mi készen állunk!".

A két elnök mai telefonbeszélgetésén megvitatta az Ukrajnának esetlegesen szállítandó amerikai Tomahawk cirkálórakéták kérdését is, amelyeket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kért.

Vlagyimir Putyin megismételte, hogy a Tomahawk rakéták nem változtatják meg a harctéri helyzetet, de jelentős kárt okoznak országaink kapcsolatában, nem is beszélve a békés rendezés kilátásairól

- mondta Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója a Reuters beszámolója szerint.

A Tomahawk rakéták jelentőségéről is szó esett a Portfolio új külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight e heti premier adásában, melyet ide kattintva nézhetnek meg.

