Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal a csúcstalálkozóról

Orbán Viktor azt írta:
Telefonon egyeztettem Trump elnökkel. Az előkészületeket megkezdtük.
Csütörtökön délután derült ki, hogy Donald Trump telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül azelőtt, hogy holnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalna. A fő témák mindkét egyeztetésen az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról szólnak.
Pár órával később érkezett a bejelentés, hogy Budapesten találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin, erről az elnök Truth Socialön írt. A hírről a TASSZ orosz hírügynökség is beszámolt.
Csütörtökön késő este arról számolt be a Reuters, hogy orosz híradások szerint az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio és az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov
a következő napokban egyeztetni fognak Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök újabb csúcstalálkozójának előkészítéséről.
- mondta Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója a Reuters beszámolója szerint.
Orbán Viktor miniszterelnök az X-en azt írta Trump budapesti találkozójának belengetése után nem sokkal: "A tervezett találkozó az amerikai és az orosz elnök között nagyszerű hír a világ békeszerető embereinek. Mi készen állunk!".
A két elnök mai telefonbeszélgetésén megvitatta az Ukrajnának esetlegesen szállítandó amerikai Tomahawk cirkálórakéták kérdését is, amelyeket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kért.
Vlagyimir Putyin megismételte, hogy a Tomahawk rakéták nem változtatják meg a harctéri helyzetet, de jelentős kárt okoznak országaink kapcsolatában, nem is beszélve a békés rendezés kilátásairól
- mondta Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója a Reuters beszámolója szerint.
A Tomahawk rakéták jelentőségéről is szó esett a Portfolio új külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight e heti premier adásában, melyet ide kattintva nézhetnek meg.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Fischer Zoltán
