Putyin nagy bajba kerülhet: Ukrajna offenzívába lendülne, egyetlen dologra várnak
Putyin nagy bajba kerülhet: Ukrajna offenzívába lendülne, egyetlen dologra várnak

Donald Trump amerikai, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten Washingtonban találkoznak, ahol az Kijev offenzív stratégiáját vitatják meg az orosz-ukrán háborúban - jelentette a Kyiv Independent.

Donald Trump amerikai elnök október 15-én bejelentette, hogy a Volodimir Zelenszkijjel folytatandó közelgő fehér házi találkozón megvitatják Ukrajna azon szándékát, hogy „offenzívába lépjen” az Oroszország elleni háborúban. A két vezető október 17-én találkozik Washingtonban, a Fehér Ház meghívására. Ez lesz az ötödik személyes találkozójuk azóta, hogy Trump januárban visszatért hivatalába. Legutóbb szeptember 23-án találkoztak New Yorkban, az ENSZ Közgyűlése során. Az Ovális Irodában újságírói kérdésre válaszolva Trump elmondta:

Offenzívába akarnak lépni. Döntést fogok hozni erről, de ők támadni akarnak, és nekünk meg kell hoznunk egy döntést.

Az amerikai elnök nem részletezte, mit jelentene pontosan az „offenzíva”, bár korábban felvetette annak lehetőségét, hogy Tomahawk rakétákkal látják el Ukrajnát. Ezek a nagy hatótávolságú cirkálórakéták 1600-2500 kilométeres távolságban lévő célpontok ellen is bevethetők. Trump közölte, hogy a Tomahawkok mellett „más lehetőségeket is vizsgálnak”, de ezeket nem részletezte. Beszédében kétségbe vonta Oroszország katonai erejét is, és Putyin orosz elnököt békekötésre sürgette, mondván, az elhúzódó konfliktus árt Moszkva nagyhatalmi megítélésének.

Egy olyan háború ez, amit egy hét alatt meg kellett volna nyernie, és most már a negyedik évébe lép. Ez nem teszi jó színben feltüntetni ezt a nagy, úgynevezett hadigépezetet

- fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy szerinte megállapodásra lehetne jutni.

Az amerikai elnök utalt az augusztusi alaszkai csúcstalálkozójára Putyinnal, amit akkor áttörésként jellemzett a békefolyamatban, bár tűzszüneti megállapodás nem született. A tárgyalások később megszakadtak, főként mert a Kreml elutasította a Zelenszkijjel való találkozót. Az amerikai elnök a két vezető közötti személyes ellenszenvet nevezte a békefolyamat akadályának. A mostani találkozó két telefonbeszélgetést követ, amelyeken az ukrán légvédelem és a nagy hatótávolságú képességek kérdését vitatták meg az orosz támadások fokozódása közepette. Miközben a Kreml szerint a Tomahawk rakéták szállítása Ukrajnának drámai eszkalációt jelentene a háborúban, Oroszország rendszeresen használ nagy hatótávolságú rakétákat az ukrán városok és kritikus infrastruktúra bombázására.

Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images

