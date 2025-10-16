Rendkívüli: még ma beszélni fog Trump és Putyin – Vaskos ultimátummal szembesíthetik Moszkvát?

Az Axios forrása szerint Trump és Zelenszkij a pénteki találkozón meg fogják vitatni annak a lehetőségét, hogy Ukrajna Tomahawk rakétákat kapjon az Egyesült Államoktól.

Trump a múlt héten arról beszélt, hogy új ultimátumot adhat Putyinnak:

Oroszországnak komoly béketárgyalásokat kell kezdeményeznie, különben nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küld Ukrajnába.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált az Axios megkeresésére.

A Tomahawk rakéták jelentőségéről is szó esett a Portfolio új külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight e heti premier adásában, melyet ide kattintva nézhetnek meg.

