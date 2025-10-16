  • Megjelenítés
Rendkívüli: még ma beszélni fog Trump és Putyin – Vaskos ultimátummal szembesíthetik Moszkvát?
Globál

Rendkívüli: még ma beszélni fog Trump és Putyin – Vaskos ultimátummal szembesíthetik Moszkvát?

Donald Trump amerikai elnök ma telefonon fog egyeztetni az ukrajnai háborúról orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, egy nappal azelőtt, hogy a Fehér Házban fogadná Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt - tudta meg az Axios.

Az Axios forrása szerint Trump és Zelenszkij a pénteki találkozón meg fogják vitatni annak a lehetőségét, hogy Ukrajna Tomahawk rakétákat kapjon az Egyesült Államoktól.

Trump a múlt héten arról beszélt, hogy új ultimátumot adhat Putyinnak:

Oroszországnak komoly béketárgyalásokat kell kezdeményeznie, különben nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küld Ukrajnába.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált az Axios megkeresésére.

A Tomahawk rakéták jelentőségéről is szó esett a Portfolio új külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight e heti premier adásában, melyet ide kattintva nézhetnek meg.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

