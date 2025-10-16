  • Megjelenítés
Sötét jövőt lengetett be Ukrajnának a korábbi miniszter: valódi összeomlás is jöhet
Sötét jövőt lengetett be Ukrajnának a korábbi miniszter: valódi összeomlás is jöhet

Portfolio
Tymofij Milovanov, korábbi ukrán gazdaságfejlesztési és kereskedelmi miniszter azt fejtegette, hogy népesedési katasztrófa várhat a kelet-európai országra a következő évtizedben.

Két szélsőséges forgatókönyvet vázolt fel a korábbi politikus demográfiai szempontból Ukrajna számára: egy pesszimista és egy optimista vonalat. Az előbbi

rendkívül sötét jövőt jelentene Kijevnek, amelyben az országban mindössze 10-15 millió ember maradna a következő évtized végére.

Az optimista helyzet ennél jóval derűsebb, Milovnov szerint van olyan lehetőség is, hogy a külföldre menekült ukránok elkezdenek visszatérni hazájukba, ezzel jelentősen javítva a népesedési helyzetet. Ebben az esetben a 35-40 millió fős lakosságszámot sem tartja kizártnak. Ennek elengedhetetlen követelménye, hogy meg kell indulnia az újjáépítésnek, és az európai integrációnak.

A korábbi politikai vezető elmondta, hogy az egyik legfontosabb szempont az oktatás megerősítése lesz, mivel ebben az oroszok jelenleg jobbak. Kifejtette viszont, hogy Kijevnek a legfontosabb most, hogy megnyerje a háborút Oroszország ellen és megvédje a függetlenségét. Ezzel lehet megállítani az agyelszívást, ami az ukrán jövőt jelentheti. Szerinte az viszont fontos eredmény, hogy immáron Moszkvába nem mennek az ukrán diákok.

Kiemelte, hogy a jövőben Ukrajna jelentős hadiipari bázis lehet, ehhez viszont mérnökökre és más szakemberekre van szükség.

Ehhez az sem kizárt, hogy képesek lesznek majd külföldieket az országba vonzani. Kiemelte viszont, hogy a látszattal ellentétben nemcsak az ukrán rendszerben van szükség gyökeres változásra, hanem az oroszoknál is, mivel szerinte az is „rohadt”. Ezt a korrupció magas szintjének tulajdonítja, sokkal több fegyverük, pontosabb eszközeik lehetnének, ha nem lopnának ennyit. Kifejtette, hogy ennek az egész problémának az eredete még a szovjet időkből származik.

Címlapkép forrása: Adam Berry/Getty Images

