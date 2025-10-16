Sötét jövőt lengetett be Ukrajnának a korábbi miniszter: valódi összeomlás is jöhet

Két szélsőséges forgatókönyvet vázolt fel a korábbi politikus demográfiai szempontból Ukrajna számára: egy pesszimista és egy optimista vonalat. Az előbbi
rendkívül sötét jövőt jelentene Kijevnek, amelyben az országban mindössze 10-15 millió ember maradna a következő évtized végére.
Az optimista helyzet ennél jóval derűsebb, Milovnov szerint van olyan lehetőség is, hogy a külföldre menekült ukránok elkezdenek visszatérni hazájukba, ezzel jelentősen javítva a népesedési helyzetet. Ebben az esetben a 35-40 millió fős lakosságszámot sem tartja kizártnak. Ennek elengedhetetlen követelménye, hogy meg kell indulnia az újjáépítésnek, és az európai integrációnak.
I see two scenarios for the next 10 years for Ukraine.Pessimistic — only 10–15 million people remain.Optimistic — return migration brings us to 35–40 million.Like Israel’s story: recovery, joining the EU, and a sense of purpose can bring people back.1/ pic.twitter.com/6LJMYlJu83 https://t.co/6LJMYlJu83— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) October 15, 2025
A korábbi politikai vezető elmondta, hogy az egyik legfontosabb szempont az oktatás megerősítése lesz, mivel ebben az oroszok jelenleg jobbak. Kifejtette viszont, hogy Kijevnek a legfontosabb most, hogy megnyerje a háborút Oroszország ellen és megvédje a függetlenségét. Ezzel lehet megállítani az agyelszívást, ami az ukrán jövőt jelentheti. Szerinte az viszont fontos eredmény, hogy immáron Moszkvába nem mennek az ukrán diákok.
Kiemelte, hogy a jövőben Ukrajna jelentős hadiipari bázis lehet, ehhez viszont mérnökökre és más szakemberekre van szükség.
Ehhez az sem kizárt, hogy képesek lesznek majd külföldieket az országba vonzani. Kiemelte viszont, hogy a látszattal ellentétben nemcsak az ukrán rendszerben van szükség gyökeres változásra, hanem az oroszoknál is, mivel szerinte az is „rohadt”. Ezt a korrupció magas szintjének tulajdonítja, sokkal több fegyverük, pontosabb eszközeik lehetnének, ha nem lopnának ennyit. Kifejtette, hogy ennek az egész problémának az eredete még a szovjet időkből származik.
Címlapkép forrása: Adam Berry/Getty Images
Putyin nagy bajba kerülhet: Ukrajna offenzívába lendülne, egyetlen dologra várnak
Hamarosan minden eldőlhet.
Kritikus idők jönnek: most dől el, megtarthatja-e Magyarország a gigantikus uniós támogatásokat
Enyhülhet a nyomás a magyar költségvetésen a következő hetekben, de nagyon sok kockázat látszik a horizonton.
Trump bejelentése után fordulópont jöhet, India hatalmas döntést hozott
Leállítják az orosz olaj vásárlását.
Trump máris visszatáncolt? Itt van a békejobb Kínának, még az elnöki találkozó is összejöhet
Unfair, amit Kína csinált, de Amerika nem akar eszkalálni.
Szijjártó Péter: idén is rekordot dönt az orosz földgázbeszerzés
A miniszter az orosz energiafüggőség kérdéséről is nyilatkozott.
Odavág London az oroszoknak: jön a háború eddigi legdurvább szankciós csomagja
India és Kína is kap büntetést.
Vonatbaleset bénította meg a forgalmat Budapesten: komoly fennakadások jönnek
Autó ütközött a vasúti járművel.
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?