Tényleg véget ért a tankok aranykora? Megjött az egyértelmű válasz Amerikából

A General Dynamics vezető tisztviselője, Danny Deep szerdán jelentette be, hogy az M1E3 harckocsi "elő-prototípusát" a következő 12 hónapban már katonák tesztelhetik.

Látni fogjuk, mi tetszik nekik és mi nem"

- mondta Deep a washingtoni Amerikai Egyesült Államok Hadseregének Szövetségének éves találkozóján.

A fejlesztés rendkívül gyors ütemben halad:

A következő két-három évben már szállítani kezdjük ezt a képességet, szemben a korábbi tíz éves időtávval"

- tette hozzá a General Dynamics globális műveletekért felelős ügyvezető alelnöke.

Nyilatkozatában Deep elmondta, hogy a tesztjárművet egy kisebb egységhez küldik, bár ennek pontos kiléte és helyszíne még nem dőlt el. Az M1E3, amely az 1990-es években rendszeresített M1 Abrams harckocsit hivatott felváltani, kiemelt fontosságú gyorsított fejlesztési projekt, amelyet a hadsereg vezetői szerint

30 hónapon belül szeretnének hadrendbe állítani.

A fejlesztéshez számos, kereskedelmi forgalomban is elérhető alkatrészt használnak majd, ami önmagában is jelentősen felgyorsítja majd a hadrendbe állítás tempóját.

A Defense News korábbi beszámolója szerint a szakemberek könnyebb harckocsit szeretnének létrehozni, javított erőátvitellel és energiatermeléssel, miközben megtartják az M1 népszerű jellemzőit, köztük a 120 mm-es sima csövű harckocsiágyút.

Érdemes megjegyezni: az amerikaiak mellett Oroszország is épp új harckocsitípust készül a gyártósorra vinni, a T-90M2-vel kapcsolatos tudnivalókról itt írtunk:

Címlapkép forrása: Scott Nelson/Getty Images