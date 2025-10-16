  • Megjelenítés
Tényleg véget ért a tankok aranykora? Megjött az egyértelmű válasz Amerikából
Globál

Tényleg véget ért a tankok aranykora? Megjött az egyértelmű válasz Amerikából

Portfolio
Az amerikai hadsereg felgyorsítja az új generációs M1E3 Abrams harckocsi fejlesztését, és már jövő év végéig tesztelésre bocsátja az első prototípust - jelentette a Defense News. A harckocsi-fejlesztés annak ellenére is folytatódik, hogy sokan a harckocsizó hadviselés halálát vízionálták az olcsó katonai drónok gyors terjedése miatt.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A General Dynamics vezető tisztviselője, Danny Deep szerdán jelentette be, hogy az M1E3 harckocsi "elő-prototípusát" a következő 12 hónapban már katonák tesztelhetik.

Látni fogjuk, mi tetszik nekik és mi nem"

- mondta Deep a washingtoni Amerikai Egyesült Államok Hadseregének Szövetségének éves találkozóján.

A fejlesztés rendkívül gyors ütemben halad:

A következő két-három évben már szállítani kezdjük ezt a képességet, szemben a korábbi tíz éves időtávval"

- tette hozzá a General Dynamics globális műveletekért felelős ügyvezető alelnöke.

Nyilatkozatában Deep elmondta, hogy a tesztjárművet egy kisebb egységhez küldik, bár ennek pontos kiléte és helyszíne még nem dőlt el. Az M1E3, amely az 1990-es években rendszeresített M1 Abrams harckocsit hivatott felváltani, kiemelt fontosságú gyorsított fejlesztési projekt, amelyet a hadsereg vezetői szerint

30 hónapon belül szeretnének hadrendbe állítani.

A fejlesztéshez számos, kereskedelmi forgalomban is elérhető alkatrészt használnak majd, ami önmagában is jelentősen felgyorsítja majd a hadrendbe állítás tempóját.

A Defense News korábbi beszámolója szerint a szakemberek könnyebb harckocsit szeretnének létrehozni, javított erőátvitellel és energiatermeléssel, miközben megtartják az M1 népszerű jellemzőit, köztük a 120 mm-es sima csövű harckocsiágyút.

Érdemes megjegyezni: az amerikaiak mellett Oroszország is épp új harckocsitípust készül a gyártósorra vinni, a T-90M2-vel kapcsolatos tudnivalókról itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Titokzatos orosz harckocsi készült: kiszivárgott dokumentumok rántják le a leplet a legújabb tankprogramról

Címlapkép forrása: Scott Nelson/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-katonák-fegyverek-oroszország-támadás-frontvonal-összecsapás
Globál
Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility