Történelmi arculcsapás éri a Nyugatot: lecsapott a J-10C sztárgépekre a felemelkedő hatalom

A világ legnépesebb muszlim többségű országa korábban kizárólag a nyugati partnerektől vásárolt vadászgépeket, ám Sjafrie Sjamsoeddin védelmi miniszter elmondta, hogy ennek a gyakorlatnak vége szakad.
A tervek szerint legalább 42 darab kínai 4,5 generációs vadászgépet fognak vásárolni, mintegy 9 milliárd dollár értékben,
az árat Purbaya Yudhi Sadewa pénzügyminiszter ismertette. Az üzlet komoly regionális változásokat vetíthet előre, amely egyértelműen jelezheti, hogy Peking alaposan megnövelte a befolyását Délkelet-Ázsiában katonai szempontból is.
A terv nem teljesen új, már korábban is lehetett arról tudni, hogy Jakarta elgondolkodott a J-10C vadászgépek megvételén, miután 2025 májusában egy nagyszabású légicsata során a pakisztáni légierő gépei – nem megerősített információk szerint – francia gyártású Rafelékat lőttek le. Mindez alaposan megemelte a vadászgép nemzetközi elismertségét és egyre több ország jelentkezett be érte. A vásárlás eddig viszont csak híresztelés szintjén futott, korábban nem említették magasabb körökben a vételt.
A közel 285 millió fős Indonézia légiereje egyre elavultabbá vált az utóbbi időben, ezért az ország vezetése gőzerővel kereste azokat a lehetőségeket, hogy modernizálja a flottáját. Korábban ehhez a nyugati országoktól vásároltak gépeket, a kínai haditechnológia beszerzése eddig nem került szóba. Jakarta ötödik generációs vadászgépek beszerzésének lehetőségét is keresi, ebben a török fejlesztésű KAAN vásárlását jelentették (ennek fejlesztése még hosszú éveket vehet igénybe), de a Dél-Koreával közösen fejlesztett KF-21 is a kalapban van. Jakarta 2026-tól kapja meg a francia Rafale vadászgépeket, amelyeket mg 2024-ben vásároltak, ebből összesen 42 kerül a légierőhöz.
Címlapkép forrása: Song Zeyi/VCG via Getty Images
Ma nyílik meg Budapest legújabb bevásárlóközpontja
A Bosnyák téri piac mellett.
Órákon belül eldől a francia kormány sorsa
Már zajlik a bizalmatlansági indítvány tárgyalása.
Kiderült: igaz, amit Putyin mond az amerikai Tomahawk rakétákról – Ebből nagy baj lehet
Veszélyes helyzet állhat elő.
Valaki egyetlen gombnyomással több pénzt "teremtett", mint a világ GDP-jének kétszerese
Átlagos nap a kriptopiacon.
Két új tag a Raiffeisen International igazgatóságában
Kamila Makhmudová lesz a pénzügyi igazgató.
Nem Magyarország, hanem két másik ország torpedózza meg az új orosz szankciókat
Meglepő helyzet állt elő az október 23-i uniós csúcs előtt.
Hatalmas nyomás alatt India: Trump a legsúlyosabb szankciót is bevetné az orosz olaj ügyében
Újra előkerült a szupervám.
A fél világ behódolt az Európai Uniónak, még Kína is beadta a derekát
Az új uniós rendszernek már több mint 40 ország veti alá magát kényszerből.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!