Történelmi arculcsapás éri a Nyugatot: lecsapott a J-10C sztárgépekre a felemelkedő hatalom

A világ legnépesebb muszlim többségű országa korábban kizárólag a nyugati partnerektől vásárolt vadászgépeket, ám Sjafrie Sjamsoeddin védelmi miniszter elmondta, hogy ennek a gyakorlatnak vége szakad.

A tervek szerint legalább 42 darab kínai 4,5 generációs vadászgépet fognak vásárolni, mintegy 9 milliárd dollár értékben,

az árat Purbaya Yudhi Sadewa pénzügyminiszter ismertette. Az üzlet komoly regionális változásokat vetíthet előre, amely egyértelműen jelezheti, hogy Peking alaposan megnövelte a befolyását Délkelet-Ázsiában katonai szempontból is.

A terv nem teljesen új, már korábban is lehetett arról tudni, hogy Jakarta elgondolkodott a J-10C vadászgépek megvételén, miután 2025 májusában egy nagyszabású légicsata során a pakisztáni légierő gépei – nem megerősített információk szerint – francia gyártású Rafelékat lőttek le. Mindez alaposan megemelte a vadászgép nemzetközi elismertségét és egyre több ország jelentkezett be érte. A vásárlás eddig viszont csak híresztelés szintjén futott, korábban nem említették magasabb körökben a vételt.

A közel 285 millió fős Indonézia légiereje egyre elavultabbá vált az utóbbi időben, ezért az ország vezetése gőzerővel kereste azokat a lehetőségeket, hogy modernizálja a flottáját. Korábban ehhez a nyugati országoktól vásároltak gépeket, a kínai haditechnológia beszerzése eddig nem került szóba. Jakarta ötödik generációs vadászgépek beszerzésének lehetőségét is keresi, ebben a török fejlesztésű KAAN vásárlását jelentették (ennek fejlesztése még hosszú éveket vehet igénybe), de a Dél-Koreával közösen fejlesztett KF-21 is a kalapban van. Jakarta 2026-tól kapja meg a francia Rafale vadászgépeket, amelyeket mg 2024-ben vásároltak, ebből összesen 42 kerül a légierőhöz.

Címlapkép forrása: Song Zeyi/VCG via Getty Images