Vajon mi készül itt? – Újra hallattak magukról a rettegett rezsim katonái Ukrajnában

Tavaly, illetve idén év elején több ezer észak-koreai katona harcolt az orosz erők oldalán Oroszország Kurszki területén az ukrán csapatok ellen, akik a háború legnagyobb oroszországi betörését hajtották végre ott. Ukrajna később azt állította, hogy az észak-koreaiakat kivonták, miután súlyos veszteségeket szenvedtek. Az ukrán csapatokat idén márciusban kiszorították Kurszkból, és azóta nem jelentettek összecsapást észak-koreaiakkal.

Az ukrán vezérkar Facebook-bejegyzésében közölte, hogy az észak-koreai egységek most drónokat reptetnek a Kurszki területről át az ukrán határon, hogy felderítsék az ukrán katonai állásokat és segítsék a rakétatámadásokat Ukrajna szomszédos Szumi régiója ellen.

Ukrajna védelmi erői elfogták az észak-koreai drónkezelők és az orosz hadsereg személyzete közötti kommunikációt

– áll a közleményben.

Észak-Korea és Oroszország kölcsönös védelmi paktumot írt alá, és az elmúlt két évben fejlesztették katonai együttműködésüket. Ukrajna és Dél-Korea becslései szerint Phenjan több mint 10 000 katonát küldött az Ukrajna elleni háborúba gazdasági és katonai technológiai segítségért cserébe.

A dél-koreai védelmi miniszter hétfőn kijelentette, hogy Észak-Korea valószínűleg technikai segítséget kapott Oroszországtól tengeralattjáró-fejlesztéséhez.

Címlapkép forrása: Shutterstock