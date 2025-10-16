Váratlan fordulat: Budapesten tárgyalhat a békéről Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Trump közölte, hogy

a találkozó időpontját még nem határozták meg.

A személyes egyeztetésről egy csütörtöki, kétórás telefonbeszélgetésen állapodtak meg. A folyamat jövő héten magas szintű tárgyalásokkal indul, ezt követi a vezetői csúcstalálkozó Budapesten.

A közösségi médiában Trump úgy fogalmazott:

Megnézzük, véget vethetünk-e ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között.

Hozzátette:

Úgy vélem, a mai telefonbeszélgetéssel nagy előrelépést értünk el.

Trump szerint az első forduló megbeszélésein az Egyesült Államokat Marco Rubio külügyminiszter képviseli, de a helyszín még nem dőlt el.

A vezetők érintették az amerikai–orosz kereskedelmi lehetőségeket is, amelyek a háború lezárása esetén nyílhatnak meg.

A TASSZ is beszámolt a hírről



Előzmények

A hívás egy nappal előzte meg Trump Fehér Ház-beli találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Zelenszkij régóta sürgeti, hogy az Egyesült Államok adjon Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat, amelyekkel mélyebben fekvő orosz célpontok is támadhatók. Szerinte az ilyen csapások tárgyalóasztalhoz kényszeríthetik Putyint.

Trump az utóbbi időben jelezte, hogy kész fokozni a nyomást az orosz vezetőn, és belengette a Tomahawkokhoz való ukrán hozzáférés lehetőségét. Közölte azt is, hogy a Putyinnal folytatott beszélgetés részleteit megosztja Zelenszkijjel.

Az Izrael és a Hamász közötti törékeny tűzszünet közvetítése után Trump figyelme az orosz-ukrán háborúra irányul. A gázai és az ukrajnai háború befejezése a 2024-es kampányának központi ígérete volt. Többször hangsúlyozta frusztrációját amiatt, hogy Putyin nem állítja le a harcokat, és nem hajlandó személyesen találkozni Zelenszkijjel béketárgyalás céljából.

Közel-keleti megállapodásai nyomán megerősödve Trump ismét magabiztosan beszél arról, hogy Ukrajnában is eredményt tud elérni. Jelezte, hogy

nyitott keményebb lépésekre a Putyinnal szembeni alkupozíció javítása érdekében, amit korábban kerülte.

Trump csütörtökön azt írta:

Valójában hiszem, hogy a Közel-Keleten elért siker segít majd a tárgyalásainkban, hogy véget vessünk a háborúnak Oroszországgal, Ukrajnával.

A Tomahawkok az amerikai arzenál fejlettebb fegyverei közé tartoznak. Alkalmazásuk bővítené az ukrán erők által elérhető orosz célpontok körét, és növelné Moszkva költségeit.

Putyin figyelmeztetett: ha Ukrajna megkapja a kért Tomahawk fegyvereket, az "egy teljesen új szakasz" kezdetét jelezné a háborúban, és rontaná Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatait.

A Tomahawk rakéták jelentőségéről is szó esett a Portfolio új külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight e heti premier adásában, melyet ide kattintva nézhetnek meg.

Trump a tavalyi kampányban azt állította, hogy visszatérése első napján véget vetne az orosz inváziónak. A Putyinnal folytatott többszöri egyeztetés – köztük egy augusztusi, alaszkai csúcstalálkozó – azonban nem hozott áttörést.

Putyin továbbra sem mutat kompromisszumkészséget, és folytatja Ukrajna támadását. Az elmúlt hetekben az orosz erők az ukrán energetikai infrastruktúrát vették célba, súlyos károkat okozva a közelgő tél előtt, a lakosság demoralizálására törekedve. Októberben több támadás után Ukrajna belföldi gáztermelésének több mint fele esett ki.

A pénteki találkozón – amely az idei negyedik személyes egyeztetésük – Zelenszkij várhatóan ismét légvédelmi eszközöket, nagy hatótávolságú fegyvereket és segítséget kér az új energiaforrások biztosításához. Emellett dróngyártási partnerséget és az ország kőolajvezeték-hálózatának használatát is felajánlja, hogy az amerikai elnök Ukrajna mellett maradjon.

Ezzel párhuzamosan Zelenszkij szigorúbb szankciókat szorgalmaz Oroszországgal szemben, amit Trump eddig vonakodott meglépni.

A szenátus többségi vezetője, John Thune kész szavazásra bocsátani egy olyan törvényjavaslatot, amely szankciókat írna elő az Oroszországgal kereskedő országokkal szemben – közölte egy munkatársa csütörtökön. Ez arra utal, hogy a régóta elakadt kezdeményezés közelebb kerülhet a törvényhozási szakaszhoz.

Trump eközben egyoldalú lépésekre összpontosít, és szövetségeseit arra sürgeti, hogy csökkentsék az orosz olajvásárlásokat, amelyek Moszkva hadigépezetét finanszírozzák. Azt állította, India vállalta ezt, ám az ország külügyminisztériuma szerint nem tudnak olyan hívásról, amelyben Narendra Modi miniszterelnök ilyen ígéretet tett volna.

Trump és Zelenszkij februárban diplomáciai vitába keveredett, ám kapcsolatuk azóta javult, mivel az amerikai elnök egyre elégedetlenebb Putyinnal. Zelenszkij washingtoni útján kongresszusi tagokkal és katonai vezetőkkel is találkozik, és Trump ösztönzésére energiaipari vezetőkkel is egyeztet.

