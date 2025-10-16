Videón a súlyos orosz vereség: nagyszabású páncélos rohamot vert vissza a legendás Azov

Az Azov dandár közlése szerint az ukrán erők visszavertek egy, több mint húsz páncélozott járművel indított orosz rohamot Dobropillja közelében.

Az ukrán Azov dandár csütörtökön közölte, hogy

Oroszország több mint 20 páncélozott járművel nagyszabású támadást indított Kelet-Ukrajnában, Dobropillja térségében, amelyet az ukrán erők visszavertek.

Az orosz hatóságok nem adtak ki azonnali reakciót. Az ukrán vezérkar csütörtök délutáni helyzetjelentése nem említette az incidenst, ugyanakkor azt írta, hogy stabilizáló műveletek zajlanak a térségben.

A dandár tájékoztatása szerint október 16-án az orosz erők ismét megkíséreltek egy tömeges gépesített támadást a Dobropillja környéki frontszakaszon. A roham visszaverése közben

kilenc orosz páncélozott járművet megsemmisítettek. A művelet célja a Dobropillja-tól keletre fekvő Sahove elfoglalása volt.

Az Azov dandár felvételeket is közzétett a harcokról. A Reuters ellenőrizte, hogy a videón látható helyszín a donyecki régióban, Malinivka falu közelében található. Malinivka mintegy 13 kilométerre délre fekszik Sahove-tól.

Ukrán katonai vezetők az elmúlt hetekben arról számoltak be, hogy Ukrajna előrenyomul és területet foglal vissza Dobropillja környékén, és úgy jellemezték a helyzetet, hogy az orosz csapatok csapdába estek. Dobropillja a logisztikai csomópontnak számító Pokrovszk közelében található, amely az orosz erők egyik kulcscélpontja, miközben lassan nyugat felé haladnak a donyecki régióban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Dobropillja környéki előrehaladást emelte ki annak bizonyítékaként, hogy Ukrajna képes visszavágni Oroszország felőrlő előrenyomulásával szemben. Donald Trump amerikai elnök szerdán az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta, hogy Ukrajna támadásba akar lendülni, de nem pontosította, hol.

Az ukrán hadsereg csütörtökön közölte, hogy az elmúlt hónapokban 182 négyzetkilométert foglalt vissza a térségben. A Voennyj Oszvedomityel néven publikáló orosz katonai blogger szerint az orosz erők megpróbálták szélesíteni a kiszögellésüket Dobropillja közelében. Az Ukrajna által közzétett képek alapján a páncélos oszlopot már jóval a frontvonal elérése előtt észlelték és találat érte.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images