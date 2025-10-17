500 éve nem történt olyan a Vatikánban, mint ami jövő héten lesz

A Buckingham-palota és a Szentszék pénteken jelentette be, hogy a brit uralkodópár október 22-23-án tesz hivatalos látogatást a Vatikánban. A királyi vizit célja az anglikán egyház és a katolikus egyház közötti baráti kapcsolatok erősítése, különös tekintettel arra, hogy Károly király az anglikán egyház legfőbb vezetője.

A látogatás központi eseménye az október 23-i ökumenikus szertartás lesz a Sixtus-kápolnában, ahol

először imádkozik együtt brit uralkodó és pápa azóta, hogy VIII. Henrik több mint 500 éve szakított Rómával.

A Sixtus-kápolna kórusa a Szent György-kápolna és az Ő Felsége Királyi Kápolnájának kórusával együtt énekel majd Michelangelo mennyezetfreskója alatt, ahol öt hónapja választották meg az első amerikai pápát. Az uralkodópár ellátogat a falakon kívüli Szent Pál-bazilikába is, amely történelmi kapcsolatban áll az angol koronával. Itt Károly király hivatalosan megkapja a "Szent Pál királyi testvére" címet.

A mostani látogatást korábban átszervezték, miután egy idén tavaszi olaszországi körút részeként tervezett vatikáni vizitet elhalasztottak Leó elődjének, Ferenc pápának romló egészségi állapota miatt. A király és a királyné röviden találkozott Ferenccel április 9-én, 20. házassági évfordulójukon, kevesebb mint két héttel a pápa húsvéthétfői halála előtt.

Károly korábban walesi hercegként öt alkalommal járt a Vatikánban, ahol három pápával találkozott: II. János Pállal, XVI. Benedekkel és Ferenccel. 2017 áprilisában hivatalos olaszországi látogatáson vett részt, 2019 októberében pedig Boldog John Henry Newman szentté avatási ceremóniáján volt jelen.

Címlapkép forrása: Portfolio