  • Megjelenítés
Az egész világ találgatja, mikor lehet a budapesti csúcs Trump és Putyin között: mondunk két, esélyes időpontot
Globál

Az egész világ találgatja, mikor lehet a budapesti csúcs Trump és Putyin között: mondunk két, esélyes időpontot

Portfolio
Október 16-án az egész világot meglepte a hír, hogy Vlagyimir Putyin orosz, és Donald Trump amerikai elnök a magyar fővárosban, Budapesten fog másodszor is találkozni az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. A jelenleg ismert információk alapján mutatjuk, hogy pontosan mikor jöhet a csúcs.

Derült égből villámcsapásként jött a hír, hogy Magyarországra látogat az Egyesült Államok és Oroszország első számú vezetője a közeljövőben, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. Jelenleg két kérdés van terítéken:

  • Milyen eredményekkel zárulhat a csúcs,
  • valamint, hogy mikor is ülhet össze a két nagyhatalom vezetője a magyar fővárosban.

A budapesti találkozó lehetséges kifutásával kapcsolatban írtunk korábban, ez a linkre kattintva olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?

Az időpont egy kissé árnyaltabb kérdést jelent, mivel még Marco Rubio amerikai, és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter még egyeztet erről, de néhány támpont már lehet ezzel kapcsolatban:

  • Az amerikai elnök arról írt, hogy a „következő két hétben” jöhet a csúcs,
  • Trump ázsiai körútjának időpontjai már ismertek.

Mivel az amerikai elnök közismerten nem szeret túlzottan utazni, ezért vélhetően a kelet-ázsiai körút össze lesz kapcsolva egy „közép-európai kiruccanással”. Biztosan zajlanak már az egyeztetések arról, hogy az út előtt vagy után kerüljön sor a csúcsra, ez attól is függ, hogy a magyar fél milyen gyorsan tudja majd megteremteni a szükséges biztonsági követelményeket a vezetők fogadásához. Mivel az amerikai elnök programja jelenleg úgy szól, hogy október 26-án Malajziában tartózkodik (a Kambodzsa és Thaiföld közötti béke aláírásánál lesz jelen), majd ezt követően Japánba utazik, végül a várakozások szerint Dél-Koreában zárja az utazását október 30-án. Ezek ismeretében

a budapesti találkozó két legesélyesebb időpontja október 25., illetve október 31. lehet.

Az egészen biztos, hogy a magyar fővárosban lezárásokra, több forgalmi korlátozásra lehet majd számítani, és komoly fennakadásokat okozhat majd a találkozó a közlekedésben.

Kapcsolódó cikkünk

Budapesten találkozik Trump és Putyin, Zelenszkij a Fehér Házba tart - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-percről-percre-péntek-frontvonal-donald-trump
Globál
Jön a következő békecsúcs, Ukrajna sikeres ellentámadást jelentett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility