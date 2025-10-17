Az egész világ találgatja, mikor lehet a budapesti csúcs Trump és Putyin között: mondunk két, esélyes időpontot

Október 16-án az egész világot meglepte a hír, hogy Vlagyimir Putyin orosz, és Donald Trump amerikai elnök a magyar fővárosban, Budapesten fog másodszor is találkozni az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. A jelenleg ismert információk alapján mutatjuk, hogy pontosan mikor jöhet a csúcs.

Derült égből villámcsapásként jött a hír, hogy Magyarországra látogat az Egyesült Államok és Oroszország első számú vezetője a közeljövőben, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. Jelenleg két kérdés van terítéken:

Milyen eredményekkel zárulhat a csúcs,

valamint, hogy mikor is ülhet össze a két nagyhatalom vezetője a magyar fővárosban.

A budapesti találkozó lehetséges kifutásával kapcsolatban írtunk korábban, ez a linkre kattintva olvasható:

Az időpont egy kissé árnyaltabb kérdést jelent, mivel még Marco Rubio amerikai, és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter még egyeztet erről, de néhány támpont már lehet ezzel kapcsolatban:

Az amerikai elnök arról írt, hogy a „következő két hétben” jöhet a csúcs,

Trump ázsiai körútjának időpontjai már ismertek.

Mivel az amerikai elnök közismerten nem szeret túlzottan utazni, ezért vélhetően a kelet-ázsiai körút össze lesz kapcsolva egy „közép-európai kiruccanással”. Biztosan zajlanak már az egyeztetések arról, hogy az út előtt vagy után kerüljön sor a csúcsra, ez attól is függ, hogy a magyar fél milyen gyorsan tudja majd megteremteni a szükséges biztonsági követelményeket a vezetők fogadásához. Mivel az amerikai elnök programja jelenleg úgy szól, hogy október 26-án Malajziában tartózkodik (a Kambodzsa és Thaiföld közötti béke aláírásánál lesz jelen), majd ezt követően Japánba utazik, végül a várakozások szerint Dél-Koreában zárja az utazását október 30-án. Ezek ismeretében

a budapesti találkozó két legesélyesebb időpontja október 25., illetve október 31. lehet.

Az egészen biztos, hogy a magyar fővárosban lezárásokra, több forgalmi korlátozásra lehet majd számítani, és komoly fennakadásokat okozhat majd a találkozó a közlekedésben.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images