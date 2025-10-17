  • Megjelenítés
Békecsúcs: Megvan, ki fogja védeni Trumpot és Putyint Budapesten
Békecsúcs: Megvan, ki fogja védeni Trumpot és Putyint Budapesten

A Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményben tudatta, Pintér Sándor belügyminiszter döntése alapján ők fogják védeni Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Budapestre tervezett találkozójukon.

A belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában

A nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja – teszik hozzá.

Megjegyzik, szakembereik már megkezdték a felkészülést a budapesti békecsúcsra.

A nemzetközi protokolloknak megfelelően – a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal – gondoskodnak a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról

Csütörtökön vált ismertté, hogy Trump és Putyin Budapesten tartja következő személyes találkozóját, ahol az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalhatnak.

