Békecsúcs: Megvan, ki fogja védeni Trumpot és Putyint Budapesten

A Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményben tudatta, Pintér Sándor belügyminiszter döntése alapján ők fogják védeni Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Budapestre tervezett találkozójukon.

A belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában

– írja közleményében a TEK.

A nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja – teszik hozzá.

Megjegyzik, szakembereik már megkezdték a felkészülést a budapesti békecsúcsra.

A nemzetközi protokolloknak megfelelően – a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal – gondoskodnak a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról

– írja a közlemény.

Csütörtökön vált ismertté, hogy Trump és Putyin Budapesten tartja következő személyes találkozóját, ahol az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalhatnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán