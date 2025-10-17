Börtönbe zárhatják Donald Trump egykori bizalmasát: sztálinista taktikáról beszél a volt tanácsadó

Egy marylandi szövetségi esküdtszék csütörtökön nyolc rendben nemzetbiztonsági információk továbbítása, tíz rendben pedig ezek megőrzése miatt emelt vádat John Bolton ellen.

Minden vádpont legfeljebb 10 év börtönbüntetéssel jár, jóllehet büntetlen előélete miatt Bolton enyhébb büntetésre számíthat, ha elítélik.

A fiatalabbik Bush volt ENSZ-nagykövete 2018 és 2019 között szolgált nemzetbiztonsági tanácsadóként, azóta pedig gyakran és élesen bírálta Donald Trump külpolitikáját. 2020-ban egy könyvet is kiadott The Room Where It Happened: A White House Memoir (A szoba, ahol történt: Egy fehér házi memoár) címmel.

Zanzásítva, az ügyészek azt állítják, hogy Bolton egy naplót vezetett nemzetbiztonsági tanácsadói tevékenységéről, amely minősített információkat tartalmazott. Mi több, a részben digitálisan tárolt, részben kinyomtatott feljegyzéseit állítólag személyes emailjén és egy másik üzenetküldő alkalmazáson keresztül meg is osztotta két jogosulatlan családtagjával, akik soha nem bírtak nemzetbiztonsági engedéllyel.

Az ügyészség szerint Bolton "visszaélt pozíciójával", amikor titkos információkat osztott meg, valamint otthonában olyan dokumentumokat, írásokat és jegyzeteket őrzött, amelyek szintén ilyen információkat tartalmaztak - írja a Hill.

A vádirat nyomán Boltont 2019 szeptemberében, amikor felhagyott a munkával az első Trump-kormányzat berkeiben, még óva is intették, hogy többé nem tárolhat minősített adatokat otthonában.

Bolton "több mint ezer oldalnyi" naplószerű bejegyzést osztott meg, amely a feltételezés szerint tartalmazott "szigorúan titkos" (top secret) információkat is.

A vádemelés egy 2022-ben indult nyomozás eredménye, amely azután kezdődött, hogy Bolton emailjeit Irán feltörte. 2021 júliusában Bolton ügyvédje értesítette az FBI-t a hackelésről, azt viszont nem jelezte, hogy a feltört fiókban érzékeny információk ugyancsak fellelhetők voltak - áll a vádiratban.

Bolton várhatóan pénteken adja majd fel magát a hatóságoknak. Az egykori nemzetbiztonsági tanácsadó csütörtök este azt közölte,

ő vált Trump "legutóbbi célpontjává" az igazságügyi minisztérium fegyverként való használatában.

Bolton szerint a második Trump-adminisztráció Sztálin titkosrendőrségének taktikáját használja, célja pedig az ellenfelei megfélemlítése.

Mutass nekem egy embert, és én megmutatom neked a bűntényt

- idézte a szovjet időkből származó szállóigét Bolton, aki elmondása szerint örömmel néz elébe, hogy megvédje magát a bíróságon.

