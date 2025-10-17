Börtönbe zárhatják Donald Trump egykori bizalmasát: sztálinista taktikáról beszél a volt tanácsadó

Egy marylandi szövetségi esküdtszék csütörtökön nyolc rendben nemzetbiztonsági információk továbbítása, tíz rendben pedig ezek megőrzése miatt emelt vádat John Bolton ellen.
Minden vádpont legfeljebb 10 év börtönbüntetéssel jár, jóllehet büntetlen előélete miatt Bolton enyhébb büntetésre számíthat, ha elítélik.
A fiatalabbik Bush volt ENSZ-nagykövete 2018 és 2019 között szolgált nemzetbiztonsági tanácsadóként, azóta pedig gyakran és élesen bírálta Donald Trump külpolitikáját. 2020-ban egy könyvet is kiadott The Room Where It Happened: A White House Memoir (A szoba, ahol történt: Egy fehér házi memoár) címmel.
Zanzásítva, az ügyészek azt állítják, hogy Bolton egy naplót vezetett nemzetbiztonsági tanácsadói tevékenységéről, amely minősített információkat tartalmazott. Mi több, a részben digitálisan tárolt, részben kinyomtatott feljegyzéseit állítólag személyes emailjén és egy másik üzenetküldő alkalmazáson keresztül meg is osztotta két jogosulatlan családtagjával, akik soha nem bírtak nemzetbiztonsági engedéllyel.
Az ügyészség szerint Bolton "visszaélt pozíciójával", amikor titkos információkat osztott meg, valamint otthonában olyan dokumentumokat, írásokat és jegyzeteket őrzött, amelyek szintén ilyen információkat tartalmaztak - írja a Hill.
A vádirat nyomán Boltont 2019 szeptemberében, amikor felhagyott a munkával az első Trump-kormányzat berkeiben, még óva is intették, hogy többé nem tárolhat minősített adatokat otthonában.
Bolton "több mint ezer oldalnyi" naplószerű bejegyzést osztott meg, amely a feltételezés szerint tartalmazott "szigorúan titkos" (top secret) információkat is.
A vádemelés egy 2022-ben indult nyomozás eredménye, amely azután kezdődött, hogy Bolton emailjeit Irán feltörte. 2021 júliusában Bolton ügyvédje értesítette az FBI-t a hackelésről, azt viszont nem jelezte, hogy a feltört fiókban érzékeny információk ugyancsak fellelhetők voltak - áll a vádiratban.
Bolton várhatóan pénteken adja majd fel magát a hatóságoknak. Az egykori nemzetbiztonsági tanácsadó csütörtök este azt közölte,
ő vált Trump "legutóbbi célpontjává" az igazságügyi minisztérium fegyverként való használatában.
Bolton szerint a második Trump-adminisztráció Sztálin titkosrendőrségének taktikáját használja, célja pedig az ellenfelei megfélemlítése.
Mutass nekem egy embert, és én megmutatom neked a bűntényt
- idézte a szovjet időkből származó szállóigét Bolton, aki elmondása szerint örömmel néz elébe, hogy megvédje magát a bíróságon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók
Ma megérkezhet a bejelentés.
Egyetlen telefonhívással elérte Putyin, amit akart: Ukrajna nem kapja meg a Tomahawkokat
Elmondta Donald Trump, mi lesz most a cirkálórakéták sorsa.
Extrém gyorsasággal öregszik el Európa és Magyarország
Farkas András elemzése.
Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Kifejezetten intenzív támadás volt - Egész éjjel dolgozott a légvédelem Oroszországban.
Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?
Nézzük meg, mekkora esély van most a háború lezárására a lényegében eredménytelen alaszkai csúcs után.
Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam
830 millió forintból.
Veszélybe került a magyar vagongyártás: elrendelték a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolását
40 milliárd forint kellene a megmentésükre.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.