Budapesten találkozik Trump és Putyin, Zelenszkij a Fehér Házba tart - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Portfolio
Tegnap bejelentette Donald Trump elnök: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, hogy személyesen tárgyaljanak a háború lezárásáról. Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az USA-ban van: a mai nap folyamán a Fehér Házban egyeztet majd Trumppal. A fronton a helyzet csak rosszabb lett az előző csúcstalálkozó óta Ukrajna számára: az oroszok jól haladnak Kupjanszk elfoglalásával, Sziverszk lassan harapófogóba kerül, az orosz katonák lassan elérik Liman külvárosát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?

Tegnap váratlanul bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy Magyarországon fog találkozni Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. A hírt Orbán Viktor miniszterelnök és az orosz állami média is megerősítette – így nagyon valószínű, hogy a találkozó össze fog jönni. Az, hogy sikerül-e tényleg lezárni a háborút, továbbra is erősen kérdéses, de több dolog is változott azóta, hogy a két világhatalmi vezető utoljára kezet rázott Alaszkában. Nézzük meg, lehet-e a budapesti békecsúcsból ténylegesen béke.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

