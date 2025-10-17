Budapesti békecsúcs: elmondta a Kreml, miért pont Magyarországra esett a választás

Magyarország mindenképpen érdekes választásnak nevezhető, mint tárgyalási helyszín, hiszen hazánk NATO-tag és EU-tag is egyszerre, így hivatalos értelemben vett „semleges” országnak nem feltétlen nevezhető. Olyan „kézenfekvő” helyszínek helyett döntött Putyin és Trump Budapest mellett, mint Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, vagy éppen Törökország, erős, semleges vagy „majdnem semleges” országok, amelyek eddig is biztosítottak tárgyalási helyszínt a háborúzó feleknek.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megindokolta a helyszínválasztást mai tájékoztatójában.
Azt mondta: „közös döntésen” alapul Budapest kiválasztása, vagyis Trump és Putyin is megfelelőnek találják a helyszínt.
Emellett, azt mondta:
Az ország szuverén álláspontot követ, annak ellenére, hogy a NATO és az EU tagja.”
Peszkov ettől függetlenül elmondta: a rendezvénynek lesz néhány komolyabb logisztikai kihívása, hiszen nem tudni még, Putyin hogy jut be az országba. Magyarország majdnem minden szomszédja EU-tag, az EU pedig kitiltotta az orosz repülőgépeket légteréből. Szerbia a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja, amely elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, Ukrajnával pedig Oroszország háborúban áll.
