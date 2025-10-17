  • Megjelenítés
Budapesti békecsúcs: elmondta a Kreml, miért pont Magyarországra esett a választás
Globál

Budapesti békecsúcs: elmondta a Kreml, miért pont Magyarországra esett a választás

Portfolio
Megindokolta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, miért éppen Budapest fog helyszínt biztosítani a Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető közti találkozónak.

Magyarország mindenképpen érdekes választásnak nevezhető, mint tárgyalási helyszín, hiszen hazánk NATO-tag és EU-tag is egyszerre, így hivatalos értelemben vett „semleges” országnak nem feltétlen nevezhető. Olyan „kézenfekvő” helyszínek helyett döntött Putyin és Trump Budapest mellett, mint Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, vagy éppen Törökország, erős, semleges vagy „majdnem semleges” országok, amelyek eddig is biztosítottak tárgyalási helyszínt a háborúzó feleknek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megindokolta a helyszínválasztást mai tájékoztatójában.

Azt mondta: „közös döntésen” alapul Budapest kiválasztása, vagyis Trump és Putyin is megfelelőnek találják a helyszínt.

Emellett, azt mondta:

Az ország szuverén álláspontot követ, annak ellenére, hogy a NATO és az EU tagja.”

Peszkov ettől függetlenül elmondta: a rendezvénynek lesz néhány komolyabb logisztikai kihívása, hiszen nem tudni még, Putyin hogy jut be az országba. Magyarország majdnem minden szomszédja EU-tag, az EU pedig kitiltotta az orosz repülőgépeket légteréből. Szerbia a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja, amely elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, Ukrajnával pedig Oroszország háborúban áll.

Kapcsolódó cikkünk

Jön a következő békecsúcs, Ukrajna sikeres ellentámadást jelentett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-percről-percre-péntek-frontvonal-donald-trump
Globál
Jön a következő békecsúcs, Ukrajna sikeres ellentámadást jelentett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility