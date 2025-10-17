Egyetlen telefonhívással elérte Putyin, amit akart: Ukrajna nem kapja meg a Tomahawkokat

Kellenek az Amerikai Egyesült Államoknak is a Tomahawkok. Sok van, de kellenek nekünk. Nem üríthetjük le a készleteinket. Nem tudom, ezzel mit lehet tenni”
– mondta Trump elnök tegnap este, röviddel azután, hogy Vlagyimir Putyin elnökkel beszélt.
Trump nem mondta ki explicit, hogy Ukrajna biztosan nem kap Tomahawk-rakétákat, de ez volt eddig a leginkább egyértelmű megnyilvánulása a témában, mióta kiderült, hogy az elnök komolyan fontolóra vette a rakéták átadását.
A Tomahawk cirkálórakéták képességeiről itt írtunk:
Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images
Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Kifejezetten intenzív támadás volt - Egész éjjel dolgozott a légvédelem Oroszországban.
Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?
Nézzük meg, mekkora esély van most a háború lezárására a lényegében eredménytelen alaszkai csúcs után.
Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam
830 millió forintból.
Veszélybe került a magyar vagongyártás: elrendelték a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolását
40 milliárd forint kellene a megmentésükre.
Európa és Latin-Amerika felé kacsintgat az USA legnagyobb bankja
Jamie Dimon vezérigazgató nyilatkozott.
Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal a csúcstalálkozóról
A budapesti tárgyalás előkészületeit megkezdték.
Újabb nagy bankfelvásárlás hiúsult meg Európában
Nem sikerült a BBVA akciója.
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!