Egyetlen telefonhívással elérte Putyin, amit akart: Ukrajna nem kapja meg a Tomahawkokat

Donald Trump amerikai erős utalást tett arra, hogy egyelőre biztosan nem küld Ukrajnának Tomahawk rakétákat, röviddel azután, hogy beszélt Vlagyimir Putyin orosz vezetővel.

Kellenek az Amerikai Egyesült Államoknak is a Tomahawkok. Sok van, de kellenek nekünk. Nem üríthetjük le a készleteinket. Nem tudom, ezzel mit lehet tenni”

– mondta Trump elnök tegnap este, röviddel azután, hogy Vlagyimir Putyin elnökkel beszélt.

Trump nem mondta ki explicit, hogy Ukrajna biztosan nem kap Tomahawk-rakétákat, de ez volt eddig a leginkább egyértelmű megnyilvánulása a témában, mióta kiderült, hogy az elnök komolyan fontolóra vette a rakéták átadását.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images