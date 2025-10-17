Folytatódik a nagy tisztogatás: leszámoltak a keleti nagyhatalom egyik legfontosabb vezetőjével

A kínai Központi Katonai Bizottság (KKB) alelnöki tisztségét betöltő Ho Vejtung tavasszal hiányzott egy hivatalos eseményről, amelyen a protokolláris szabályok szerint illett volna megjelennie. A keleti nagyhatalomban ezekre nagyon odafigyelnek, ezért a távolmaradása azonnal felkeltették az ország belpolitikai erőviszonyait vizsgáló elemzők figyelmét. A másik visszatérő elem, hogy Peking legendásan titkolja a belső ellentéteket, ezért nagyon ritka, hogy hivatalosan számolnak be egy politikai vezető (kényszer)távozásáról. Most sem történt ez másképpen, hónapokon át szinte semmit nem lehetett tudni az egyik legfontosabb döntéshozó bizottság alelnökéről.

A hosszú találgatásoknak végül most vetett véget a politikai vezetés: a védelmi minisztérium közleménye szerint

Ho Vejtungot bűnösnek találták fegyelmi ügyekben, ezért a Kínai Kommunista Pártból is távoznia kell.

Mindez azt jelenti, hogy folytatódik Hszi Csin-ping kínai elnök korrupcióellenes kampánya tovább folytatódik, és ezzel egy újabb vezető esett áldozatául az tisztogatásoknak.

Hozzá kell tenni, hogy Kínában a „korrupció”, a „hűtlen kezelés” és a „hatalmi visszaélés” vádját gyakran politikai célból alkalmazzák, hogy a vezetés indokoltan tudja eltávolítani akár a legfontosabb politikai vezetőket is. Mindazonáltal a keleti nagyhatalomban régóta küzdenek a fegyveres erők háza táján burjánzó korrupcióval, az elmúlt években több vezetőnek kellett távoznia már a pozíciójából hasonló vádak miatt. Ez nagyban köszönhető annak is, hogy a kínai Nép Felszabadító Hadsereg jelentős autonómiát élvez, a legfontosabb vezetők jelentős szerepet vállalnak a gazdasági életben is. Itt gyakran ütköznek az érdekek a hagyományos üzleti szereplőkkel, a hatalmi harcok pedig fejek hullásához is vezethetnek.

A címlapképen középen látható Ho Vejtung. Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images