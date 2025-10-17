  • Megjelenítés
Folytatódik a nagy tisztogatás: leszámoltak a keleti nagyhatalom egyik legfontosabb vezetőjével
Globál

Folytatódik a nagy tisztogatás: leszámoltak a keleti nagyhatalom egyik legfontosabb vezetőjével

Portfolio
Hivatalossá vált, amit már hosszú hónapok óta rebesgettek Kínában, vagyis távoznia kellett a rendszer egyik legnagyobb befolyású vezetőjének, Ho Vejtungnak – számolt be a Bloomberg.

A kínai Központi Katonai Bizottság (KKB) alelnöki tisztségét betöltő Ho Vejtung tavasszal hiányzott egy hivatalos eseményről, amelyen a protokolláris szabályok szerint illett volna megjelennie. A keleti nagyhatalomban ezekre nagyon odafigyelnek, ezért a távolmaradása azonnal felkeltették az ország belpolitikai erőviszonyait vizsgáló elemzők figyelmét. A másik visszatérő elem, hogy Peking legendásan titkolja a belső ellentéteket, ezért nagyon ritka, hogy hivatalosan számolnak be egy politikai vezető (kényszer)távozásáról. Most sem történt ez másképpen, hónapokon át szinte semmit nem lehetett tudni az egyik legfontosabb döntéshozó bizottság alelnökéről.

Kapcsolódó cikkünk

Rejtélyes eltűnés jelezhet átrendeződést a keleti nagyhatalomban: évtizedek óta nem történt ilyen Kínában

A hosszú találgatásoknak végül most vetett véget a politikai vezetés: a védelmi minisztérium közleménye szerint

Ho Vejtungot bűnösnek találták fegyelmi ügyekben, ezért a Kínai Kommunista Pártból is távoznia kell.

Mindez azt jelenti, hogy folytatódik Hszi Csin-ping kínai elnök korrupcióellenes kampánya tovább folytatódik, és ezzel egy újabb vezető esett áldozatául az tisztogatásoknak.

Hozzá kell tenni, hogy Kínában a „korrupció”, a „hűtlen kezelés” és a „hatalmi visszaélés” vádját gyakran politikai célból alkalmazzák, hogy a vezetés indokoltan tudja eltávolítani akár a legfontosabb politikai vezetőket is. Mindazonáltal a keleti nagyhatalomban régóta küzdenek a fegyveres erők háza táján burjánzó korrupcióval, az elmúlt években több vezetőnek kellett távoznia már a pozíciójából hasonló vádak miatt. Ez nagyban köszönhető annak is, hogy a kínai Nép Felszabadító Hadsereg jelentős autonómiát élvez, a legfontosabb vezetők jelentős szerepet vállalnak a gazdasági életben is. Itt gyakran ütköznek az érdekek a hagyományos üzleti szereplőkkel, a hatalmi harcok pedig fejek hullásához is vezethetnek.

Kapcsolódó cikkünk

A felszínen csak egy kisebb balhénak tűnik, de valójában ez határozhatja meg a feltörekvő nagyhatalom jövőjét

A címlapképen középen látható Ho Vejtung. Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-percről-percre-péntek-frontvonal-donald-trump
Globál
Jön a következő békecsúcs, Ukrajna sikeres ellentámadást jelentett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility