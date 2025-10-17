  • Megjelenítés
Fontos bejelentés érkezett Magyarország szomszédjából: támogatják Ukrajna csatlakozását az EU-hoz
Fontos bejelentés érkezett Magyarország szomszédjából: támogatják Ukrajna csatlakozását az EU-hoz

A kelet-szlovákiai Kassán találkozott egymással Robert Fico szlovák kormányfő és Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök. A találkozón a pozsonyi politikus fontos vállalásokat is tett – közölte az Új Szó.

A két vezető több témát is érintett a Szlovákia második legnagyobb városában tartott találkozón, így tárgyaltak az oktatásról, az energetikáról, a gazdaságról és a védelmi együttműködésről is. A felek a legtöbbször egyetértettek abban, hogy mindkét oldal közös érdeke, hogy ezeken a területeken együttműködjenek és közös megoldásokat találjanak a problémákra. Különös figyelmet szentelnek annak, hogy hamarosan beköszöntenek az év leghidegebb hónapjai, ehhez pedig biztosítani kell az infrastruktúra hatékony használatának lehetőségét.

Tárgyaltak továbbá a menekült gyermekek oktatásáról, vagyis Pozsony amellett foglal állást, hogy hozzanak létre ukrán nemzetiségi iskolákat, hogy az országba érkező családok tartsák a kapcsolatot a hazájukkal. Itt merült fel a nemzeti identitás kérdése is, ekkor Robert Fico egy hangzatos vállalást tett:

Szlovákia támogatja Ukrajna európai uniós integrációját.

Mindez azért fontos, mert korábban a szlovák kormányfőt sokan azok közé sorolták, akik a magyar kormányfővel együtt megpróbálhatják akadályozni Kijev csatlakozását az integrációhoz. Fico viszont kiemelte, hogy továbbra sem támogatja Ukrajna csatlakozását a NATO-hoz.

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images

