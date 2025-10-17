Fordulat a vámháborúban: Trump szerint ez nem mehet így tovább - Elnöki találkozó jön Kínával

A kereskedelmi feszültség enyhítésére és a kínai elnökkel való személyes találkozóra tett utalást Donald Trump amerikai elnök a Fox News műsorán egy mai interjúban.

Az amerikai vezető arról beszélt, hogy szerinte a kínai termékekre közelmúltban kivetett 100%-os vámteher „nem fenntartható,” viszont szükség volt ennek kihelyezésére, mert Kína

kikényszerítette, hogy megtegyem.”

Trump elismerte azt is, hogy kereskedelmi háború zajlik Kínával, de szerinte hamarosan sikerül nyélbe ütni valamilyen kompromisszumot.

Szerintem rendben lesz minden Kínával”

– mondta Trump.

Kitért arra is, hogy

személyesen találkozna „két héten belül” Hszi Csin-ping kínai elnökkel és egyeztetnének a kereskedelmi nézeteltérések rendezéséről.

Donald Trump elnök Kínára kivetett, 100%-os importvámja november 1-jétől lépne életbe, az amerikai vezető elmondása alapján a vezetői találkozó még ez előtt lenne esedékes.

Az amerikai tőzsdék Trump szavainak hatására elkezdtek emelkedni nyitás előtti kereskedésben, bár a bankszektor felől érkező rossz hírek miatt még mindig kövér mínuszokat láthatunk a határidős indexeken.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ