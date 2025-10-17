Hiába a német kérés, Lengyelország futni hagyta az Északi Áramlat egyik felrobbantóját

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy a gyanúsítottat kiengedték az előzetes letartóztatásból. Hozzátette:

És helyesen. Az ügy lezárult.

Polish court denied extradition to Germany of a Ukrainian national suspected of blowing up Nord Stream 2 and released him from custody. And rightly so. The case is closed. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 17, 2025

A 46 éves Volodimir Z.-t szeptemberben tartóztatták le Kelet-Közép-Lengyelországban. A német hatóságok azzal vádolják, hogy részt vett a robbanószerkezetek elhelyezésében az Északi Áramlat-gázvezetékeknél egy fedett művelet részeként, amelyet egy Rostock kikötőjéből indult bérelt vitorlásról hajtottak végre. A hajót állítólag közvetítőkön keresztül, hamis német dokumentumokkal szerezték meg.

Lengyelország elutasítása egy nappal az olasz legfelsőbb bíróság hasonló döntése után történt, amely október 15-én megsemmisítette egy másik ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov kiadatását, akit Németország kapcsolódó vádak alapján körözött.

Tusk korábban úgy nyilatkozott az ügyről, hogy azoknak kellene szégyenkezniük és hallgatniuk, akik az Északi Áramlat 2 vezetéket építették, nem pedig azoknak, akiket a szabotázzsal vádolnak.

A miniszterelnök szerint a gyanúsított kiadatása Lengyelország érdekeivel ellentétes lenne, és ezt az álláspontot már sok hónappal ezelőtt megosztotta Olaf Scholz volt német kancellárral és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Vaszil Bodnar, Ukrajna lengyelországi nagykövete október 7-én kijelentette, hogy Kijev nem avatkozik be a kiadatási eljárásba. A német nyomozók korábban egy Ukrajna-párti csoporthoz kötötték a szabotázst, de nem állították, hogy az ukrán kormány közvetlenül részt vett volna benne.

Az Északi Áramlat 2 vezeték, amely soha nem kezdte meg működését, régóta vitapontot jelentett az európai energiapolitikában. Már Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója előtt is bírálták, mondván, hogy mélyíti Németország függőségét az orosz gáztól és aláássa az európai energiabiztonságot.

Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images