Hihetetlen botrány az USA-ban: a Hamász terroristája lóvá tette a titkosszolgálatokat, és letelepedett Oklahomában

A nemrég titkosítás alól feloldott szövetségi feljelentés szerint Mahmúd Amin Ja’kub al-Muhtadi felfegyverkezve, egy csoport élén lépett át a Gázai övezetből Dél-Izraelbe a 2023. október 7-i akció idején.
A támadásban több mint 1200 ember vesztette életét, a Hamász harcosai pedig több mint 250 embert raboltak el, köztük több tucat amerikai állampolgárt.
Két évvel később, 2025. október 13-án a Hamász 20 életben lévő túszt szabadon engedett, miután a felek amerikai közreműködéssel tűzszünetben állapodtak meg.
A feljelentést Alexandria M. Thoman O’Donnell, az FBI felügyelő különleges ügynöke készítette, és október 6-án nyújtotta be egy szövetségi bírónak. A beadvány szerint al-Muhtadi a Palesztina Felszabadításának Demokratikus Frontja gázai bázisú katonai szárnyának operatív tagja volt. O’Donnell egy olyan munkacsoport tagja, amely az október 7-i támadás során meggyilkolt és elrabolt amerikai állampolgárok ügyeit vizsgálja.
Al-Muhtadi a vízumkérelmében tagadta, hogy valaha terrorcselekményekben részt vett volna, és a dokumentumok szerint 2024-ben törvényes állandó tartózkodási jogot szerzett az Egyesült Államokban. Az ügynök október 6-án kérte az elfogatóparancs kiadását, de a feljelentés nem részletezi, mikor és hol tartóztatták le.
A férfit vízumcsalással, valamint külföldi terrorszervezet támogatására irányuló összeesküvéssel vádolhatják.
A fogvatartotti nyilvántartás szerint egy azonos nevű és korú személyt tartanak fogva a Louisiana állambeli St. Martin megye börtönében, Lafayette közelében. Számára péntekre szövetségi bírósági meghallgatást tűztek ki. Szövetségi bírósági iratok nem nevezik meg al-Muhtadi jogi képviselőjét. Az FBI az Associated Press megkeresésére a kormányzati leállásra hivatkozva nem közölt további részleteket.
Az FBI szerint al-Muhtadi közösségi médiás és e-mail fiókjai éveken át tartó kapcsolatot jeleznek egy, a Hamászhoz kapcsolódó félkatonai szervezettel, beleértve lőkiképzéseken való részvételt is. 2023. október 7-én, miután a Hamász akkori katonai parancsnoka, Mohamed Deif felszólította a tömegeket a csatlakozásra, al-Muhtadi az FBI által átvizsgált hívások szerint társainak azt üzente: "készüljetek" és "hozzátok a puskákat". Azt is mondta: "emberrablás lesz, és ez egy játék, ami jó lesz", és lőszert kért egyik ismerősétől.
A nyomozók állítása szerint al-Muhtadi felfegyverzett csoportot koordinált Izrael területére. Telefonja a támadás idején egy Kfar Aza közelében lévő adótoronyról jelentkezett be. Ebben az izraeli faluban több tucat lakost öltek meg, és mintegy 19 embert elraboltak.
Al-Muhtadi 2024 júniusában Kairóban nyújtotta be elektronikus amerikai vízumkérelmét. Azt állította, hogy semmilyen félkatonai szervezetnél nem szolgált, és nem vett részt terrorcselekményekben. Jelezte, hogy Tulsában (Oklahoma) szándékozik letelepedni, és "autójavításban vagy vendéglátásban" dolgozni.
2024 szeptemberében lépett be az Egyesült Államokba.
Az FBI szerint Tulsában élt májusig, majd június elején Lafayette-be költözött, ahol egy helyi étteremben dolgozott. Egy meg nem nevezett FBI-ügynök idén július és szeptember között többször is találkozott vele Lafayette-ben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
