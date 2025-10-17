Jön a következő békecsúcs, Ukrajna sikeres ellentámadást jelentett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Szumit bombázták az oroszok
A határ menti városba szárnyasbombák csaptak be, egy magasházat telitalálat ért.
A mentési munkálatok folyamatban vannak.
Az egész világ találgatja, mikor lehet a budapesti csúcs Trump és Putyin között: mondunk két esélyes időpontot
Október 16-án az egész világot meglepte a hír, hogy Vlagyimir Putyin orosz, és Donald Trump amerikai elnök a magyar fővárosban, Budapesten fog másodszor is találkozni az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. A jelenleg ismert információk alapján mutatjuk, hogy pontosan mikor jöhet a csúcs.
Zelenszkij a Raytheon vezetőivel tárgyal
A modern amerikai rakétarendszereket, például a Patriot légvédelmi rakétákat gyártó hadiipari vállalat vezetői Amerikában tárgyalnak az ukrán elnökkel jelen pillanatban, később Zelenszkij a Fehér Házba indul majd.
A Patriot légvédelmi rakéták fontos részét képezik Ukrajna légvédelmi stratégiájának.
Hatalmas győzelmet jelentett Ukrajna: azt mondják, megtörték az oroszokat, visszavonulót fújtak a rohamcsapatok
Hivatalosan is bejelentette az ukrán katonai vezérkar ma reggel, hogy legyőzték az orosz haderő tavaszi-nyári offenzíváját és az orosz katonák visszavonulóban vannak a frontvonal több szakaszán.
Egyetlen telefonhívással elérte Putyin, amit akart: Ukrajna nem kapja meg a Tomahawkokat
Donald Trump amerikai erős utalást tett arra, hogy egyelőre biztosan nem küld Ukrajnának Tomahawk rakétákat, röviddel azután, hogy beszélt Vlagyimir Putyin orosz vezetővel.
Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Az éjjel és a hajnali órákban intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot és az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigetet. Moszkva térségében is aktív volt a légvédelem: az orosz főváros mellett is lőttek le ukrán drónokat.
Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?
Tegnap váratlanul bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy Magyarországon fog találkozni Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. A hírt Orbán Viktor miniszterelnök és az orosz állami média is megerősítette – így nagyon valószínű, hogy a találkozó össze fog jönni. Az, hogy sikerül-e tényleg lezárni a háborút, továbbra is erősen kérdéses, de több dolog is változott azóta, hogy a két világhatalmi vezető utoljára kezet rázott Alaszkában. Nézzük meg, lehet-e a budapesti békecsúcsból ténylegesen béke.
Budapesten találkozik Trump és Putyin, Zelenszkij a Fehér Házba tart - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Egyetlen telefonhívással elérte Putyin, amit akart: Ukrajna nem kapja meg a Tomahawkokat
Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?
