Megszólalt az EU bővítéséről Magyarország szomszédja – ezeket az országokat látná szívesen

A közleményben rámutatnak, hogy az elnök nem tett megjegyzéseket egyetlen uniós tagállamra sem. Az elnöki hivatal hozzátette, hogy a kétoldalú kérdéseket közvetlen párbeszéd útján, a jószomszédi kapcsolatok, a szuverenitás tiszteletben tartása és a vállalt kötelezettségek teljesítése alapján kell rendezni.
A bővítési folyamatnak egységes szabályokon és azonos feltételeken kell alapulnia minden tagjelölt ország esetében, különös tekintettel a koppenhágai kritériumok teljesítésére
- áll a közleményben.
Pellegrini keddi szkopjei látogatásán arról beszélt, hogy az EU hitelességét és biztonságát is veszélyeztetheti, ha a bővítési folyamat tovább késik, vagy azt új követelményekhez kötik. Az Európai Unió a térség bizalmával játszik, ha új feltételeket szab Észak-Macedónia csatlakozásához - figyelmeztetett a szlovák államfő, hangsúlyozva, hogy Szlovákia elkötelezett Észak-Macedónia uniós csatlakozása mellett.
Jordan Parvanov, a bolgár külügyminisztérium európai ügyekért felelős vezetője szerint Pellegrini kijelentései megkérdőjelezik a 2022 júliusában született uniós megállapodás érvényességét, amely feltételekhez kötötte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Észak-Macedóniával.
Ezek között szerepelt az is, hogy Szkopje hajtson végre bizonyos alkotmánymódosításokat, és vegye bele alkotmányába az észak-macedóniai bolgár kisebbséget is.
A bolgár külügyminisztérium csütörtökön elfogadhatatlannak nevezte a szlovák elnök kijelentéseit, amelyek szerinte a kontraproduktív retorikát ösztönzik Észak-Macedónia részéről.
