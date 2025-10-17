  • Megjelenítés
Megszólalt az EU bővítéséről Magyarország szomszédja – ezeket az országokat látná szívesen
Megszólalt az EU bővítéséről Magyarország szomszédja – ezeket az országokat látná szívesen

MTI
Szlovákia továbbra is támogatja a Nyugat-Balkán országainak európai uniós csatlakozását - erősítette meg pénteken az elnöki hivatal arra reagálva, hogy Bulgária előző nap bekérette a szófiai szlovák nagykövetet Peter Pellegrini államfő Szkopjéban tett kijelentései miatt.

A közleményben rámutatnak, hogy az elnök nem tett megjegyzéseket egyetlen uniós tagállamra sem. Az elnöki hivatal hozzátette, hogy a kétoldalú kérdéseket közvetlen párbeszéd útján, a jószomszédi kapcsolatok, a szuverenitás tiszteletben tartása és a vállalt kötelezettségek teljesítése alapján kell rendezni.

Pellegrini keddi szkopjei látogatásán arról beszélt, hogy az EU hitelességét és biztonságát is veszélyeztetheti, ha a bővítési folyamat tovább késik, vagy azt új követelményekhez kötik. Az Európai Unió a térség bizalmával játszik, ha új feltételeket szab Észak-Macedónia csatlakozásához - figyelmeztetett a szlovák államfő, hangsúlyozva, hogy Szlovákia elkötelezett Észak-Macedónia uniós csatlakozása mellett.

Jordan Parvanov, a bolgár külügyminisztérium európai ügyekért felelős vezetője szerint Pellegrini kijelentései megkérdőjelezik a 2022 júliusában született uniós megállapodás érvényességét, amely feltételekhez kötötte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Észak-Macedóniával.

Ezek között szerepelt az is, hogy Szkopje hajtson végre bizonyos alkotmánymódosításokat, és vegye bele alkotmányába az észak-macedóniai bolgár kisebbséget is.

A bolgár külügyminisztérium csütörtökön elfogadhatatlannak nevezte a szlovák elnök kijelentéseit, amelyek szerinte a kontraproduktív retorikát ösztönzik Észak-Macedónia részéről.

