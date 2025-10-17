Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket

Az éjjel és a hajnali órákban intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot és az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigetet. Moszkva térségében is aktív volt a légvédelem: az orosz főváros mellett is lőttek le ukrán drónokat.





Jelentést adott ki az orosz védelmi minisztérium, melyben az olvasható, hogy több orosz megyében légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország ellen.

Az orosz légvédelmi erők drónokat lőttek le a határ menti Brjanszk és Rosztov régióban, illetve a Moszkva felé vezető Tula megyében,

valamint ellenséges drónokat fogtak el a főváros, Moszkva körül is

Emellett támadás érte a megszállt Krímet is (Oroszország szerint ez saját területük), illetve UAV-ket fogtak el a Fekete-tenger felett is.

A védelmi tárca jelentőse szerint összesen 61repülő objektumot lőttek le az orosz légvédelmi erők.

Az orosz védelmi minisztérium nem közli, pontosan mennyi drónt nem sikerült elfogni.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Ukrajna elsősorban orosz katonai objektumokat és energetikai létesítményeket támad – vélhetően most is ez volt a cél.

Áldozatokról, illetve az okozott kár mértékéről még nincs hír.

Címlapkép forrása: Boris Alekseev/Anadolu Agency via Getty Images / A címlapkép illusztráció, a fotó egy korábbi támadás során készült, a mostaniról még nincsenek felvételek.